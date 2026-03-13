Javier Ungría se atreve a comparar a este concursante de 'Supervivientes 2026' con el polémico Ángel Cristo

Este jueves se cumple una semana desde el estreno de 'Supervivientes 2026' y se vivirá la primera expulsión de la edición. Según los usuarios de la encuesta de El Televisero, el primer expulsado será Álex Ghita. Y es que el ex de Adara Molinero no ha parado de ser el protagonista en estos primeros días con prácticamente todos los colaboradores en su contra. El último ha sido Javier Ungría.

Así, después de que tanto 'De Viernes' como 'El tiempo justo' hayan hecho presión en contra de Álex Ghita, parece que el entrenador de famosos podría ser el primero en tener que abandonar la isla y desplazarse hasta Playa Destino junto a Darío y Borja Silva.

Este miércoles, Joaquín Prat era muy contundente contra Álex Ghita al decir que "es difícil ser más miserable que este chaval", aunque no dudaba en destacar lo importante que era tener a alguien como él en el casting. Un día después, Pelayo Díaz ha querido defender al concursante antes de que Javier Ungría quisiera hacer una comparación que lo dice todo.

"Yo sé que está todo el mundo en su contra y hasta yo no estoy muy a favor de lo que está haciendo pero a mí me está dando un juego Álex Ghita robando por delante de las cámaras, y no por detrás como hacían otras, y precisamente cómo está haciendo delante de las cámaras yo creo que está jugando con el espectador y está a propósito de crear contenido en la primera semana", exponía el ex-concursante de 'Supervivientes 2025'.

A lo que Javier Ungría apostillaba que "claramente es una estrategia para que se hable de él todo el rato". "¿A quién me decías que te recordaba Álex Ghita de tu edición?", le cuestionaba entonces Joaquín Prat a su colaborador. "Pues en ciertas cosas me recuerda un poco a Ángel Cristo", contestaba él.