La primera expulsión de 'Supervivientes 2026', que se producirá este jueves a partir de las 21:45 horas en Telecinco, se debate entre Álex Ghita, Marisa Jara y Toni Elías, que continúan nominados y en la cuerda floja tras la salvación sorpresa del cantante José Manuel Soto en la pasada entrega de 'Tierra de Nadie'.

El que obtenga menor número de votos a través de la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 2, comandada por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y María Lamela desde Honduras. No obstante, el primer eliminado de la edición tendrá una segunda oportunidad.

Por supuesto, deberá dejar atrás las playas oficiales y perderá la condición de concursante oficial de pleno derecho, pero se trasladará a Playa Destino, la localización en la que actualmente se encuentran habitando Darío Linero y Borja Silva.

En este lugar, el expulsado, sea Álex Ghita, Marisa Jara o Toni Elías, se jugará su permanencia en 'Supervivientes 2026', midiéndose a los dos exparticipantes de 'La isla de las tentaciones 9' en un duelo ya definitivo. El más votado, en un televoto en este caso en negativo, pondrá rumbo directo a España.

Pues bien, a la espera de conocer los resultados oficiales en la segunda gala de 'Supervivientes', en El Televisero te avanzamos el veredicto de nuestros lectores en la encuesta. Álex Ghita sería el menos votado con un 23%, por lo que sería el expulsado y desterrado de la noche.

Por su parte, Toni Elías sería el concursante que más apoyo acapararía con un 41% de los votos. Marisa Jara quedaría en segunda posición siguiéndole de cerca con un 36%. Hasta entonces, puedes continuar participando. Y tú, ¿a quién quieres salvar de la primera expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA!



