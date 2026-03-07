Grison revela el alto precio que ha pagado tras el salto de 'La Revuelta' a TVE: "Me afecta un montón"

Hace casi dos años que David Broncano, Grison y el equipo de 'La Resistencia' dio el salto a Televisión Española con 'La Revuelta', un programa muy similar con el que triunfaban en Movistar Plus+. A raíz de esto, la popularidad de todos ellos creció como la espuma, como también aumentó el hate en redes sociales.

Sobre esto ha hecho una reflexión Grison durante una entrevista en 'Captcha: el videopodcast', el nuevo espacio de Javi de Hoyos en RTVE Play. Allí el colaborador de 'La Revuelta' ha lamentado que los comentarios negativos hacia el programa se incrementaron tras su irrupción en la cadena pública. "Antes me afectaban cualquier tipo de comentarios negativos. Uno de mis defectos es que me gusta gustar, me gusta agradar a la gente", empezó reconociendo, antes de recordar que "cuando empecé en el programa era una persona muy querida. Siempre he sido muy querido. Cuando hemos cambiado de televisión ha habido más repercusión y también más hate", explica.

Todo eso, reconoce que "a mí me afecta mucho". Y es que algunos haters han llegado incluso a descargar su ira sobre su hijo: "Ha habido mensajes incluso de: 'Ojalá a tu hijo le atropelle un coche'". Grison ha confesado estar muy pendiente de las interacciones que le mandan sus seguidores, quiénes se muestran muy sorprendidos por esta cercanía. "¡Grison, pensaba que no me ibas a contestar! Eres un máquina", le han dicho en ocasiones. "Ahí es cuando te das cuenta de que la gente en redes… ¡Están las cabezas muy mal!", asegura.

Grison lamenta "la deshumanización que da la tele"

"Al final, ahora me afectan más los comentarios que tienen algo de verdad", confiesa. En su opinión, "la sociedad necesita personajes públicos, necesita caras conocidas que se metan en tu casa y cenen contigo. Sobre todo cuando hay soledad". A su parecer, algunos usuarios "no se dan cuenta de que, detrás de esa deshumanización que da la tele, hay una persona". Eso sí, deja claro que "no me estoy quejando porque nos beneficiamos más de eso que de las desventajas que tiene". Y concluye con una advertencia: "La gente se piensa que no vamos a leer esos comentarios y yo lo leo todo".

Grison también habló en su charla con Javi de Hoyos sobre la transformación física que llevó a cabo para la portada de 'Men's Health' y con la que revolucionó las redes sociales. "Yo hice ese cambio porque me pagaban un nutricionista y un entrenador personal. En ningún momento pensé en el trasfondo de prensa rosa y de salseo que esa movida iba a tener", afirma.

Gracias a ese cambio físico, pudo tener "el mejor año de su vida": "No creo que haya otro año igual en cuanto a publicidad, promoción y trabajo. He ganado mi dinero y ha sido genial". Lo que peor llevó, reconoce, fue que hubiese gente opinando sobre su cuerpo, ya que alguno llegaron a asegurar que su transformación era un "timo".