Gabriela Guillén es la tercera expulsada de 'Supervivientes 2026' según los usuarios de la encuesta

Este jueves, Telecinco ofrecerá a partir de las 21:45 horas la cuarta gala de 'Supervivientes 2026' en la que se vivirá la tercera expulsión de la edición después de la salida de Álex Ghita y Marisa Jara y en la que conoceremos nuevas pistas sobre la nueva concursante que se sumará a la aventura próximamente tras el abandono de Alejandra de La Croix.

Claudia Chacón, Toni Elías y Gabriela Guillén son los tres nominados que se juegan la continuidad en el reality después de que el pasado martes se confirmara que Almudena Porras es una de las grandes favoritas de la audiencia tras salvarse de nuevo de la nominación.

El que obtenga menor número de votos a través de la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 4, comandada por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y María Lamela desde Honduras.

Aunque el concursante expulsado tendrá una segunda oportunidad y se desplazará a Playa Destino junto a Darío Linero, Borja Silva y Marisa Jara hasta que el programa abra un nuevo televoto para saber quién es el primer expulsado definitivo de esta edición.

Pues bien, a la espera de conocer los resultados oficiales en la tercera gala de 'Supervivientes', en El Televisero te avanzamos el veredicto de nuestros lectores en la encuesta. Y parece que esta semana está todo muy claro pues tanto Toni Elías como Claudia Chacón cuentan con el apoyo para mantenerse en la isla con un 43 y un 37% respectivamente.

De esa manera, la menos votada y por ende la que tiene todas las papeletas de ser la tercera expulsada será Gabriela Guillén. La ex pareja de Bertín Osborne solo cuenta con el 20% de los apoyos.