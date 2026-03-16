Filtran el estado actual de Luciana y Borja y Stefan y Estefanía tras 'Casados a primera vista' y rompe los esquemas

'Casados a primera vista' ha encarado su explosivo reencuentro en Telecinco. Sin dinámicas y sin terapias, solo los protagonistas de cada historia, en unos cara a cara en los que prácticamente nada ha sido igual respecto al momento en el que concluyó la experiencia la semana anterior con las decisiones finales.

Las seis parejas protagonistas se han reunido de nuevo para revelar qué ha ocurrido en sus vidas y en sus relaciones en ‘Tras Casados a primera vista. Seis semanas después’, nueva entrega del formato revelación de la temporada que Telecinco ha emitido este lunes.

Recordemos que Estefanía y Stefan finalizaron la experiencia por separado en un giro absoluto de los acontecimientos. Algo que parecía totalmente impensable en anteriores capítulos de 'Casados a primera vista', donde habían comenzado a afianzar su relación. Sin embargo, la repentina crisis de la pasada semana dio un vuelco radical a su historia.

En la misma cara de la moneda se situaron Luciana y Borja, entre quienes estalló la tensión cuando él determinó frenar los momentos de intimidad con ella. No había compatibilidad. Esto generó una grave brecha en la pareja, desembocando en un abandono del experimento antes de tiempo.

Pues bien, precisamente sobre estos dos matrimonios hay pistas que delatarían cuál es su situación actual. Recordemos que 'Casados a primera vista' se grabó hace meses y que, en la actualidad, todo podría haber dado mil vueltas.

Así, el periodista Javier de Hoyos ha compartido en su perfil de Instagram el estado de Stefan y Estefanía y de Luciana y Borja. Y hay grandes sorpresas en virtud de lo que se ha presenciado también en ese reencuentro seis semanas después.

En el caso de Stefan y Estefanía, los dos fueron recientemente cazados paseando juntos en Lanzarote. Hay prueba gráfica como así ha adjuntado De Hoyos. Es decir, a día de hoy, seguirían juntos.

Además, la fuente asegura que se les avistó muy acaramelados y sin esconder su amor. Un desenlace absolutamente increíble, pues nadie daba un duro por esta pareja por cómo fue su final en el reality.

En cuanto a Luciana y Borja, parece que sus destinos habrían corrido la misma suerte, lo cual resulta aún más insospechado. Javier de Hoyos ha expuesto unas publicaciones muy reveladoras de ambos en lo que parece el mismo enclave por detalles como los árboles y unas vallas. Fueron lanzadas a la misma vez y, para más inri, tanto la mallorquina como el sevillano eligieron exactamente la misma canción, como si trataran de dar señales veladas de que, contra todo pronóstico, están juntos.