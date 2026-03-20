'El Precio Justo' anuncia un importante cambio: Acción sin precedentes en pleno impacto de los carburantes

Mediaset ha anunciado que a partir del próximo lunes, 23 de marzo, arrancará una semana de entregas especiales de 'El Precio Justo' en las que los concursantes obtendrán cheques gasolina en pleno auge de los carburantes por el impacto de la guerra en Irán.

Así, el concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina cambiará el claim de 'a jugar' por 'a repostar', poniéndose en marcha así "una acción especial que se desarrollará durante toda la semana e incorporará cheques de combustible a los premios del concurso, reforzando su apuesta por recompensas de valor práctico y utilidad directa para los concursantes", defiende el grupo de comunicación en nota de prensa.

Durante estas emisiones, cada concursante de 'El Precio Justo' que gane una de las cuatro pujas que plantea el programa recibirá un cheque-carburante por valor de 150 euros, que se añadirá a los 100 euros que pueden alcanzar de entrada en caso de acertar el precio exacto del objeto por el que se esté jugando.

Además, si el participante finalista logra hacerse con el codiciado escaparate final, ganará un cheque-carburante de 3.000 euros, que se sumará al valor de los premios de dicho escaparate. Con esta insólita acción, "el formato da un paso más en su evolución, sumando emoción y nuevos premios con impacto real en el día a día y conectados con las economías domésticas", recoge Mediaset.

Esta iniciativa especial, con la que se busca afianzar 'El Precio Justo' en audiencias, tendrá también un reflejo en la puesta en escena, con adaptaciones específicas en la línea gráfica, las pantallas y el decorado. La cabecera y los atriles incorporarán el lema '¡A repostar!' y se incluirán elementos de atrezo con forma de surtidor en un set específico, desde el que se explicará la dinámica del juego en cada emisión.