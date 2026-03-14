El incendiario vídeo de los informativos de Telemadrid que comparte hasta Ayuso y parece un sketch de José Mota

Telemadrid vuelve a demostrar que está al servicio de su líder y para muestra el vídeo que ha compartido la propia Isabel Díaz Ayuso sin ningún pudor demostrando que su televisión está alineada con sus ideales. Así, hace unos días los servicios informativos de la cadena autonómica madrileña emitieron un vídeo para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por su actitud antibelicista ante la guerra en Oriente Medio.

Como si de un sketch de José Mota se tratara, el 'Telenoticias 2' que conduce Laura Gómez en Telemadrid emitió una pieza en la que trataba de reírse y de mostrar como un hombre decía "no a la guerra" para no tener que pagar la gasolina.

De primeras, Laura Gómez, la directora y presentadora del informativo nocturno de Telemadrid, arremetió duramente contra el Gobierno. "Casi dos semanas después del inicio de la guerra, con los precios disparados, por el momento, esta es la única receta por parte del Gobierno para amortiguar la subida de los precios", comentaba la periodista.

Y justo después, el 'Telenoticias 2' recuperaba las palabras que había pronunciado Elma Saiz, la portavoz del Gobierno. "Decir 'no a la guerra' es la mejor medida", aseguraba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "Pues un conductor lo ha intentado pero nos dicen que no le ha funcionado", retomaba Laura Gómez.

Tras ello, la presentadora daba paso a la pieza que a modo de "gracieta" mostraba como un hombre había intentado que no le cobraran la gasolina parafraseando a la ministra. "Cuando he ido a pagar el importe de la gasolina he dicho 'no a la guerra' y me han dicho que no, que tenía que pagar con dinero", comentaba el hombre. "No a la guerra' no valía para nada", sentenciaba.

Unas imágenes que la propia Isabel Díaz Ayuso ha querido compartir en su cuenta de "X" demostrando que pese a la burda manipulación de Telemadrid es algo que comparte. "Cuando vayas a la compra o a la gasolinera, recuérdalo. ¡Suerte! No es magia, son tus impuestos", escribe la presidenta de la Comunidad de Madrid junto al vídeo.

Lluvia de críticas a lo emitido en Telemadrid

Un vídeo del 'Telenoticias' que ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales. Son muchos los que no dudan en denunciar cómo desde el PP se ataca a RTVE por estar alineada con el Gobierno de Pedro Sánchez pero luego en Telemadrid no dicen nada.

"Eh pero luego RTVE está controlada por el gobierno. TeleAyuso al servicio de la líder ya sin caretas. No es magia, son tus impuestos", expone un usuario. "Telemadrid es la televisión autonómica más VERGONZOSA de todo el Estado. No entiendo cómo la oposición no denuncia estos vídeos o programas como el de Antonio Naranjo en el Parlamento Europeo o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o donde haga falta Esto es INTOLERABLE", denuncia otro.

Eh, pero luego RTVE esta controlada por el gobierno (TelePedro y eso)



TeleAyuso al servicio de la líder ya sin caretas



No es magia, son tus impuestos https://t.co/PbM6RgByq5 — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) March 14, 2026

Decidme, por favor, que es un vídeo manipulado como el de Puente y que esto no ha pasado de verdad EN EL INFORMATIVO de la televisión pública madrileña.



(Cuando parece que no pueden caer más bajo, acaban encontrando la manera de hacerlo. Igual que su jefa) https://t.co/SXpKrvRyzp — Ivi Venegas (@IviVenegas) March 13, 2026

Telemadrid es la televisión autonómica más VERGONZOSA de todo el Estado



No entiendo cómo la oposición no denuncia estos vídeos o programas como el de Antonio Naranjo en el Parlamento Europeo o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o donde haga falta



Esto es INTOLERABLE 👇🏾 https://t.co/2alNmeIk4O — BĒR (@BernarGM) March 13, 2026

Luego es RTVE la que está manipulada y controlada https://t.co/YIEMQ5bx2P — Ζeta KH 🔑(❄️) (@Zzeta_d) March 14, 2026

La televisión que pagamos todos los madrileños. https://t.co/Me4C36042V — Ricardo Fernández (@r_fdeez) March 13, 2026

vaya con la manipulación de la televisión pública madrileña, ya ni disimula https://t.co/FIkzEGei21 — ɯopǝǝɹɟ 🦋 (@xbierpajares) March 14, 2026

Y està es la que te dice que @rtve està politizada porque Broncano. No tienen vergüenza. https://t.co/Sv5bUP4kRw — Muly (@muly_) March 14, 2026

Es una vergüenza que la televisión pública de Madrid esté al servicio de su ama de forma tan descarada. Los madrileños se merecen unos informativos dignos que dejen de ser la cuenta oficial del PP. https://t.co/jG5SBC4O9t — Gabi Sánchez (@GabiSanchezzz) March 14, 2026

No es magia, es el voto de tu partido contra los desfavorecidos https://t.co/uFneqvBLhg pic.twitter.com/ky8smcqWnv — Danielo Pozola (@dpozola) March 14, 2026

Otra manipulación de TeleAyuso, @telemadrid. Luego hablan de "secuestro político" y manipulación en otras televisiones públicas. Esto no es periodismo, es propaganda informativa. https://t.co/gybvNZjLSB — Marc Mata (@marcmata13) March 14, 2026