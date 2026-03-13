Ramón Espinar acaba con Antonio Naranjo tras su última "bazofia": "Has secuestrado Telemadrid para una vendetta personal"

Continúa la cruzada de Antonio Naranjo ya no solo contra Sarah Santaolalla, sino también contra todos los que la apoyan, como Pedro Sánchez o Ramón Espinar. Después de que este último le pusiera en su sitio un día antes en 'En boca de todos', el presentador de Telemadrid sacó a relucir su nombre este jueves en ese mismo programa, cuando él no estaba presente, por lo que Espinar no ha dudado en contestarle a través de sus redes sociales.
Este 12 de marzo el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro ha continuado debatiendo sobre lo que pasó unos días antes cuando Sarah Santaolalla se marchó del plató con un ataque de ansiedad tras la encerrona que le hizo Antonio Naranjo con el beneplácito del propio presentador. El colaborador le acusó de haber interpuesto una denuncia falsa contra Vito Quiles e incluso se mofó del cabestrillo que llevaba como consecuencia de la supuesta agresión por parte del agitador ultraderechista.
Tras haber recibido infinidad de críticas por su actitud con su compañera, Antonio Naranjo expresó su enfado en 'En boca de todos': "Lo único que se hizo en este programa es poner sobre la mesa unos hechos. Me limité a leer lo que decía un informe médico forense y una resolución judicial".
"Lo que ha pasado desde ese momento es que esta misma persona (Sarah Santaolalla), que lo único que hace es insultar, como luego insultó el que estaba al lado, y como más tarde insultó también Ramón Espinar, lo cual me lleva a tener un exceso de paciencia que a lo mejor se me empieza a acabar porque yo no vengo aquí a que nadie me insulte a mí por decir la verdad", sentenció el colaborador.
Ramón Espinar niega haber insultado a Antonio Naranjo y le pide que se disculpe
Tras ver el vídeo de estas palabras compartido por el propio Antonio Naranjo en su cuenta de X, Ramón Espinar no ha dudado en contestarle, por alusiones, y lo ha hecho con contundencia. "Me he encontrado con un vídeo de Antonio Naranjo esta mañana en 'En boca de todos' afirmando que al hilo de toda la historia de Sarah Santaolalla y el programa, afirmando que yo le había insultado", ha empezado diciendo el colaborador en un vídeo grabado por él mismo y subido a sus redes sociales.
"Antonio, corazón, prueba donde te he insultado, porque estuvimos debatiendo en plató durante 13 o 14 minutos sobre este tema. Yo he visto el vídeo muchas veces, prueba que te he insultado y, si no tienes pruebas de que te he insultado, discúlpate, que es lo que creo que deberías ir haciendo con este asunto que se te está yendo de las manos", ha proseguido Ramón Espinar, negando categóricamente haberle injuriado.
Acto seguido, ha acusado a Antonio Naranjo de usar su programa de Telemadrid para su vendetta personal contra la analista política: "Has utilizado durante horas la emisión de la televisión pública de Telemadrid, secuestrada para una vendetta personal porque te ha dolido mucho lo que Sarah Santaolalla ha dicho de ti y, en lugar de dedicarte a hacer un programa informativo en Telemadrid, lo que has hecho es una vendetta que es una vergüenza".
Ramón Espinar a Naranjo: "Tienes un ataque de soberbia que te está llevando a hacer el ridículo"
"Y, además, estás empeñado en discutir de lo que no es lo importante. Estás empeñado en que la discusión sea si Sarah tiene que llevar o no cabestrillo, si le duele o no le duele, y si le dieron más fuerte o menos fuerte. Cuando el tema fundamental es que hay gente a la que se está acosando por sus ideas políticas, esa gente es gente de izquierdas, esa gente es gente feminista y el debate tiene que ser si ese acoso cesa y si todos apoyamos a las personas que están siendo acosadas o si se apoya a los acosadores como estás haciendo tú", ha proseguido sin rodeos Ramón Espinar.
"Yo creo que no eres un acosador, pero creo que estas apoyando y blanqueando a los acosadores. Creo que les estas dando voz en la televisión pública y sobre todo creo que tienes un ataque de soberbia que te está llevando a hacer un ridículo espantoso cogiendo de rehén a la televisión pública madrileña y a los televidentes de 'En boca de todos'. Creo que estás equivocado y en lo que a mí respecta no te he insultado nunca, no lo pienso hacer nunca, pero estaría bien que te disculparas por haber dicho que lo he hecho", ha sentenciado.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram