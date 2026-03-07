El engaño a Seyran y una ruptura en el avance de 'Una nueva vida' del capítulo del domingo 8 de marzo en Antena 3

Como cada domingo, Antena 3 sigue apostando por 'Una nueva vida' para el prime time y mantiene su emisión con normalidad después de que en los últimos tiempos se haya visto afectada por varios motivos.

En concreto, Antena 3 ofrecerá este domingo el final del tercer episodio de la tercera temporada y el comienzo del cuarto capítulo de la serie protagonizada por Afra Saraçoğlu y Mer Ramazan Demir.

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Seyran encuentra una casa perfecta para mudarse junto a Sinan. Está muy ilusionada y le cuenta que pueden irse a vivir ya, pero él se inventa que la casa tiene un problema de fontanería.

Tras ello, Seyran descubre que su marido ni siquiera ha llamado para comprarla. Por otro lado, Seyran decide aceptar el trabajo para diseñar joyas con Ferit.

El abuelo de Diyar quiere que se case con Ferit o acabe con su relación. Ella decide cortar, ya que está convencida de que Ferit va a rechazar su propuesta de matrimonio.

Ferit en 'Una nueva vida'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Sinan llevaba a Seyran al juzgado para no esperar más y hacer oficial su matrimonio. Al salir, los recién casados organizaban una cena sorpresa con sus familias para darles la noticia.

Betül y su madre se mudaban a la mansión de los Korhan. Además, utilizaban la excusa del embarazo de Betül para que Orhan se casara con ella y así heredar el dinero de la familia.

Ferit intentaba convencer a Seyran para trabajar juntos diseñando joyas, pero ella se negaba. Y Ayla se inventaba que está enferma para que su hijo no se mudara con Seyran.