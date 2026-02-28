'Una nueva vida' mantiene la normalidad en su emisión después de que en anteriores semanas se viera alterada por diferentes motivos. Así, Antena 3 ofrecerá un nuevo capítulo de la serie turca este domingo 1 de marzo a partir de las 22:00 horas.

En concreto, Antena 3 ofrecerá este domingo el final del segundo capítulo de la tercera temporada de la serie protagonizada por Afra Saraçoğlu y Mer Ramazan Demir así como el inicio del tercer episodio.

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Sinan lleva a Seyran al juzgado para no esperar más y hacer oficial su matrimonio. Al salir, los recién casados organizan una cena sorpresa con sus familias para darles la noticia.

Betül y su madre se mudan a la mansión de los Korhan. Además, utilizan la excusa del embarazo de Betül para que Orhan se case con ella y así heredar el dinero de la familia.

Ferit intenta convencer a Seyran para trabajar juntos diseñando joyas, pero ella se niega. Y Ayla se inventa que está enferma para que su hijo no se mude con Seyran.

Ferit en 'Una nueva vida'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran se quedaba impactada al ver a Ferit en la boda de su hermana. Ambos entraban juntos a la ceremonia y eran os testigos de los recién casados.

Ferit llevaba mucho tiempo sin beber, pero se acababa emborrachando tras ver a Seyran.

Suna estaba preocupada porque un hombre la está chantajeando, pero no quiere que Abidin lo descubra. Hattuck regalaba a su sobrina un collar muy valioso y esta lo utilizaba como garantía para mantener al hombre callado.