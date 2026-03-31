El chef Javier Peña deja esta crítica contra 'MasterChef' y cuenta cómo es realmente desde dentro: "Es irreal"

'MasterChef' reabrirá su cocina antes de lo esperado este lunes 30 de abril dando comienzo a su decimocuarta temporada en La 1. Un regreso que muchos seguidores del formato esperaban con emoción pero que para algunos rostros de TVE como el chef Javier Peña significa más bien poco. El que fue presentador de 'Comerse al mundo' se ha mostrado muy crítico con el talent culinario en una reciente entrevista, comparando el exitoso concurso con 'Top Chef'.

Durante su reciente visita al pódcast de 'Konverxo', el que fue concursante de la segunda edición de 'Top Chef' en Antena 3 ha querido subrayar la diferencia entre un formato y otro al ser preguntado por el reality estrella de La 1. "Top Chef' se hacía con gente profesional, 'Masterchef' era gente que no tenía ni puta idea, así de claro, porque ves las cosas que hacen...", ha comenzado señalando el chef, rememorando su experiencia en el talent de Atresmedia en 2014.

Javier Peña señala la principal diferencia entre 'Top Chef' y 'MasterChef' y cuál es más real: "La televisión es televisión"

"Y yo estoy en Televisión Española, pero te tengo que decir que 'MasterChef' es irreal, lo siento. Es así, es irreal, te lo puede contar cualquier concursante", ha continuado explicando Javier Peña, manteniendo un tono más que crítico con el programa que retomará la lucha entre fogones este lunes con nuevos rostros anónimos y un nuevo miembro entre el jurado tras la marcha de Samantha Vallejo-Nágera: la chef Delicious Martha.

@konverxo ¿MASTERCHEF ES IRREAL? Peña lo dice claro: así es cómo funciona realmente la televisión por dentro, qué hay de guion en todo esto y por qué no tiene nada que ver con una cocina profesional de verdad. --- 🚀 Episodio completo ya disponible en YouTube y Spotify a través del link en bio KONVERXO PODCAST 🎥 Producido por: @konverxo 📍 Grabado en: @sioncoworking 🐺 Host: @donodelobo #valladolid #konverxopodcast #chefpeña #topchef #masterchef #cocina ♬ sonido original - Konverxo

Así, ha confesado ser consciente del peso de sus declaraciones sobre el programa. "Probablemente no vuelva a salir en 'MasterChef', aunque no he salido nunca, pero quizás por esto, porque siempre cuento lo mismo", ha insistido el que se quedó a las puertas de la gran final de 'Top Chef' durante su edición hace más de una década. Cabe recordar que Javier Peña continúa ligado a RTVE con su documental 'HOPE! Estamos a tiempo', cuyas seis entregas se encuentran disponibles en RTVE Play.

"Top Chef' era real, el tiempo era real, las pruebas eran reales... 'MasterChef' alarga, no alarga, dile esto a no sé quién, ponle ojitos... La televisión es televisión y tiene que ser entretenimiento", ha continuado explicando, señalando las situaciones que el formato de La 1 "fabrica o teatraliza" entre las pruebas de cocina para generar contenido entre sus concursantes y potenciar la faceta de reality.

"Esto no lo he contado nunca, pero cuando a mi me proponen hacer el programa con Tamara Falcó me dijeron que había ganado 'MasterChef Celebrity' y dije no tiene ni puta idea. Y me reafirmé, llegamos a la primera grabación, ella me seguía, íbamos haciendo la misma receta con una visión un poco diferente...", ha desvelado Javier Peña, destacando la falta de habilidades de la hija de Isabel Preysler pese haberse alzado con la victoria gracias a la decisión de un jurado culinario experto. "Al final 'MasterChef' va a lo que va", terminaba subrayando.