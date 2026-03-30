Cambio importante de RTVE con el estreno de 'MasterChef 14': emisión en simulcast y con adelanto horario

Por primera vez en su historia, TVE estrena la décimo cuarta edición de 'MasterChef' en plena Semana Santa. Así, La 1 ha querido adelantarse a la llegada de 'La isla de las tentaciones 10' a Telecinco y lanzar la nueva temporada de su talent más exitoso este lunes 30 de marzo.

Lo hará además en un insólito horario. Así, aprovechando que la primera entrega siempre es más larga y para evitar irse a las 2:30 h. de la madrugada, TVE ha programado el comienzo de la primera entrega de 'MasterChef' a las 22:30 horas recortando así la duración de 'La Revuelta', que si que ofrecerá una nueva entrega este lunes.

Con esta decisión, La 1 busca evitar las críticas de los espectadores por comenzar su programa estrella tan tarde. En este sentido, Ana María Bordas, directora de producción de Contenidos de RTVE, dejó entrever los planes de TVE para adelantar el horario del prime time de la cadena pública a lo largo de los próximos meses.

En este sentido, hay que destacar que las últimas ediciones de 'MasterChef' arrancaron a las 23:12 y a las 22:55 horas en la décimo tercera y décimo segunda edición. En el caso de la pasada edición, el estreno marcó un 14,5% y 859.000 espectadores. Con este adelanto de horario, La 1 busca aumentar el número de seguidores.

Pero más allá de este cambio en el horario de inicio, RTVE también ha decidido repetir la estrategia que ya ha llevado a cabo con otros estrenos como 'DecoMasters' o 'Top Chef: dulces y famosos' y emitir los primeros minutos del primer programa en simulcast en La 1 y en La 2.

Así, La 2 ofrecerá los cinco primeros minutos de 'MasterChef 14' a partir de las 22:30 horas justo después de 'Cifras y letras' y antes de empezar la emisión de la película 'Primera plana' dentro del Cine clásico de La 2. Una estrategia con la que TVE busca captar a más espectadores e intentar que la audiencia de 'Cifras y letras' se enganche al talent de cocina.

De esta manera, los espectadores que vean el comienzo de 'MasterChef 14' en La 2 y quieran seguir viendo la primera entrega del talent show con el debut de Marta Sanahuja como nueva miembro del jurado junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en relevo de Samantha Vallejo-Nágera tendrán que cambiar a La 1 una vez concluya el estreno en simulcast.

Así queda la programación de La 2:

21:20 horas: 'Cifras y letras' (reposición)

21:55 horas: 'Cifras y letras' (nuevo programa)

22:30 horas: 'MasterChef 14' (simulcast)

22:35 horas: Cine clásico: 'Primera plana'

00:15 horas: Cine: 'Jerry Maguire'

Así será el primer programa de 'MasterChef 14'

Imagen del primer programa de 'MasterChef 14'

Solo los mejores llegan a las cocinas de 'MasterChef'. Los aspirantes seleccionados entre miles de inscritos dispondrán de 40 minutos para elaborar un plato libre y cinco minutos más para terminarlo delante del jurado. Solo conseguirán el delantal blanco con el sí de Pepe, Jordi y Martha, que contarán con la ayuda de la chef valenciana estrella Michelin Begoña Rodrigo.

Para la prueba grupal, los aspirantes viajarán a la comarca de Monterrei, en Ourense, con un homenaje a los efectivos de los distintos cuerpos de bomberos que combatieron los incendios forestales del pasado verano. Los aspirantes deberán preparar a unas 120 personas un menú confeccionado por los chefs Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes, con una estrella Michelin.

De vuelta a las cocinas, llega la primera caja misteriosa con un ingrediente principal que sonará a los amantes del dulce: el chocolate Dubái. Los delantales negros elaborarán su propia versión de esta tableta viral y acompañarla de un postre de libre elección. Todo bajo la atenta mirada de los invitados, Miguel Torres, duelista de 'MasterChef Celebrity 10', y el maestro repostero Jesús Quirós, reconocido como el mejor maestro chocolatero de España.