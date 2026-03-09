Confirmado por Los Javis: La serie 'Paquita Salas' tendrá una nueva temporada en Netflix 7 años después

Meses después de oficializar su ruptura tras más de 14 años de relación, Los Javis han cumplido su palabra al acudir al Festival de Málaga como dúo profesional. Y es que, si bien han puesto punto y final a su historia de amor, tal y como ambos aclararon desde el primer momento y Javier Ambrossi recalcó durante su visita a 'La Revuelta', su relación profesional permanecerá intacta, siguiendo al pie del cañón en la creación de nuevas ficciones así como la nueva temporada de 'Paquita Salas'.

Desde que la popular ficción estrenó su tercera y última temporada por el momento en Netflix en junio de 2019, la incertidumbre por saber si el dúo continuará con el universo de PS Management ha ido creciendo sin ninguna respuesta clara por parte de Calvo o Ambrossi. Si bien en un punto se especuló durante un posible spin-off centrado en Noemí Argüelles, la propia Yolanda Ramos desmintió haber recibido ninguna llamada para retomar su papel, mucho menos para encabezar un formato propio.

Los Javis confirman que habrá una nueva temporada de 'Paquita Salas': "Volverá el día menos pensado"

Y meses después de acudir a 'La Revuelta' con una figura de cartón a tamaño real de Paquita Salas, Los Javis se han pronunciado durante una entrevista para el Festival de Málaga sobre el futuro de la querida serie. "En esta alfombra es lo que más me han dicho: '¡Paquita, Paquita!' Ya me dicen Paquita en vez de Javi", ha asegurado Ambrossi sobre la incansable demanda de los fans por una cuarta temporada de la ficción que comenzó como una webserie original en Flooxer de Atresmedia.

🎬🎞️¿Volverá ‘Paquita Salas’? Los Javis dicen que sí, “el día menos pensado, un día como un 1 de enero o algo así”. El dúo artístico de Los Javis dio una entrevista en la alfombra roja del Festival de Málaga y en particular Javier Ambrossi abrió la puerta a la vuelta de ‘Paquita… pic.twitter.com/GoJeLNPMh2 — 101TV Málaga (@101tvMalaga) March 9, 2026

"Volverá", ha desvelado entonces Javi Calvo, asegurando que el cajón de 'Paquita Salas' no se encuentra permanentemente cerrado y que, con mucha probabilidad, continuarán con las aventuras del personaje interpretado por Brays Efe. "El día menos pensado", añadía el creador de la ficción, asegurando que "tiene que ser el día menos pensado, un uno de enero".

Sin fecha concreta y dejando claro que su ansiado regreso se producirá de la forma menos esperada, Los Javis han vuelto a avivar la esperanza de conocer si el éxito que cosechó la mánager de artistas con su Nuevo PS al final de la tercera temporada se ha mantenido en el tiempo o si por el contrario Paquita vuelve a atravesar un nuevo bache en su agencia.

Cabe recordar que la última tanda de episodios de 'Paquita Salas' finalizó con el triunfo mediático de Belinda Washington, que terminaba convirtiendo su escándalo sexual en un renacer mediático como meme y la redención de Clara Valle con un poderoso cameo de Anna Allen reconciliándose con su polémica.