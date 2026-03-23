Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del martes 24 de marzo: la visita inesperada a Luisa que lo cambia todo

'Valle Salvaje' ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera después de la trágica muerte de Adriana.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando le dice a José Luis que desde que se casó con Victoria no es el mismo y que se ha convertido en alguien débil.

Paralelamente, don Hernando sigue ayudando a Enriqueta y Braulio con la investigación sobre el asesinato de su esposo y padre y trata de indagar sobre por qué se desestimó que fuera Bernardo el asesino.

Después de que Bárbara sorprendiera a Pura y Petra amenazando a Luisa, la doncella no duda en preguntarle a Petra por qué guarda silencio y no dice nada de lo que pasó el día del parto de Adriana.

José Luis le deja claro a Atanasio que pasó por alto sus mentiras cuando se hizo pasar por galeno y que fue el primero que dio su bendición a su matrimonio con Matilde y no entiende como se lo ha pagado y que es tarde para disculpas y que no se podrá casar en su capilla.

Finalmente, Petra da un paso adelante y se presenta en la Casa Pequeña para hablar con Luisa y contarle lo que sabe de lo que pasó la noche en la que Adriana parió a su hija.

Matilde y Atanasio celebran su felicidad ante su próxima boda

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara hablaba con Mercedes para confesarle que Luisa está buscando la verdad sobre el parto de Adriana porque está convencida de que María no es su hija y que le robaron a su bebé.

Tras pillarles juntos en la habitación, José Luis no dudaba en pedirle explicaciones a Victoria sobre el motivo por el que Dámaso estaba allí en plena noche. Mientras, Mercedes le confesaba a Dámaso que cree que don Hernando va a hacer daño a Rafael porque no soporta que sea el nuevo duque y él le dice que está deseando poder ir a por don Hernando.

Pepa trataba de saber qué le sucede a Matilde con Martín y por qué está tan nerviosa. Después, Matilde le dejaba claro a su hermano que no piensa seguir creyéndose sus patrañas.

A su vez, Alejo le dejaba claro a Luisa que ojalá las cosas no hubieran cambiado entre ellos y pudieran volver a atrás. Y don Hernando le pedía a Braulio que sea mucho más listo que sus enemigos y que tratará de llegar hasta donde ellos no han llegado.

Pura y Petra le decían a Luisa que no piensan seguir contándole nada de lo que pasó la noche del parto de Adriana. Y don Hernando le dejaba claro a José Luis que Victoria tiene que morir.

Por último, Eva se despedía de Amadeo, Francisco, Pepa y Martín y emprendía una nueva aventura lejos de Valle Salvaje.