Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del lunes 23 de marzo en RTVE: la amenaza de muerte de Victoria y una marcha

'Valle Salvaje' ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera después de la trágica muerte de Adriana.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara habla con Mercedes para confesarle que Luisa está buscando la verdad sobre el parto de Adriana porque está convencida de que María no es su hija y que le robaron a su bebé.

Tras pillarles juntos en la habitación, José Luis no duda en pedirle explicaciones a Victoria sobre el motivo por el que Dámaso estaba allí en plena noche. Mientras, Mercedes le confiesa a Dámaso que cree que don Hernando va a hacer daño a Rafael porque no soporta que sea el nuevo duque y él le dice que está deseando poder ir a por don Hernando.

Pepa trata de saber qué le sucede a Matilde con Martín y por qué está tan nerviosa. Después, Matilde le deja claro a su hermano que no piensa seguir creyéndose sus patrañas.

A su vez, Alejo le deja claro a Luisa que ojalá las cosas no hubieran cambiado entre ellos y pudieran volver a atrás. Y don Hernando le pide a Braulio que sea mucho más listo que sus enemigos y que tratará de llegar hasta donde ellos no han llegado.

Pura y Petra le dicen a Luisa que no piensan seguir contándole nada de lo que pasó la noche del parto de Adriana. Y don Hernando le deja claro a José Luis que Victoria tiene que morir.

Por último, Eva se despide de Amadeo, Francisco, Pepa y Martín y emprende una nueva aventura lejos de Valle Salvaje.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando insistía en presionar a José Luis para que termine de una vez por todas con Victoria asegurando que se comprometió hasta la muerte pero no para permitir ser humillado por ella.

Braulio le dejaba claro a Alejo que tanto a su madre como a él lo único que les importa de don Hernando son sus contactos y que puede influenciar a la Santa Hermandad para que investiguen lo que pasó con su padre.

Por otro lado, José Luis no dudaba en hablar con Rafael para saber por qué no se reunió con el mercader que vino a visitarles y llegar a un acuerdo con él. Y Mercedes le aseguraba a Victoria que añadirán las flores favoritas de Adriana en la ceremonia de Matilde y Atanasio.

Paralelamente, Mercedes se reunía con Luisa y delante de su hermana Pepa le anunciaba que se le ha acabado la paciencia y que lamentablemente tendrá que dejar la Casa Pequeña durante una temporada. Por si fuera poco, Bárbara le dejaba claro a Luisa que no puede creerla con su teoría de que María no es la hija de Adriana.

Por último, Dámaso le daba un ultimátum a Victoria: o cumple con su trato de ayudarle a acabar con José Luis o romperá el acuerdo y ella caerá con su marido justo cuando José Luis les pillaba juntos en la alcoba.