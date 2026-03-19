Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del viernes 20 de marzo en RTVE: la expulsión de Luisa y el ultimátum a Victoria

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando insiste en presionar a José Luis para que termine de una vez por todas con Victoria asegurando que se comprometió hasta la muerte pero no para permitir ser humillado por ella.

Braulio le deja claro a Alejo que tanto a su madre como a él lo único que les importa de don Hernando son sus contactos y que puede influenciar a la Santa Hermandad para que investiguen lo que pasó con su padre.

Por otro lado, José Luis no duda en hablar con Rafael para saber por qué no se reunió con el mercader que vino a visitarles y llegar a un acuerdo con él. Y Mercedes le asegura a Victoria que añadirán las flores favoritas de Adriana en la ceremonia de Matilde y Atanasio.

Paralelamente, Mercedes se reúne con Luisa y delante de su hermana Pepa le anuncia que se le ha acabado la paciencia y que lamentablemente tendrá que dejar la Casa Pequeña durante una temporada. Por si fuera poco, Bárbara le deja claro a Luisa que no puede creerla con su teoría de que María no es la hija de Adriana.

Por último, Dámaso le da un ultimátum a Victoria: o cumple con su trato de ayudarle a acabar con José Luis o rompe el acuerdo y caerá con su marido.

Rafael y Pedrito en 'Valle Salvaje'.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Martín trataba de aclarar a Atanasio por qué tuvo que traicionar a su hermana Matilde y dejarse manipular por Victoria y el secretario del duque le acusaba de haber vendido a su hermana a toda costa. Y le pedía que sea sincero con su hermana.

Don Hernando insistía en hacerle ver a José Luis que Victoria le está haciendo la vida imposible y que debería deshacerse de ella si quiere que todos sus problemas se acaben de una vez.

Braulio informaba a Alejo de que ha aparecido una persona de imprevisto que está dispuesto a atrapar al asesino de su padre provocando que su primo se pusiera nervioso. Después, Alejo se confesaba con su tía Mercedes y le decía que está pensando en contar la verdad y acabar con todo este sufrimiento.

Rafael acudía a la tumba de Adriana junto a María para mostrar su frustración por no saber cuidar de su hija sin tenerla a ella de su lado. Mientras, Alejo trataba de saber que se trae entre manos Luisa. Y Pura le decía a su compañera que conseguirán que la doncella se olvide de lo que pasó, pero Luisa insistía y le confesaba a Bárbara que solo busca la verdad.