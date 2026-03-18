Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del jueves 19 de marzo en RTVE: La confesión de Luisa y el temor de Alejo

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Martín trata de aclarar a Atanasio por qué tuvo que traicionar a su hermana Matilde y dejarse manipular por Victoria y el secretario del duque le acusa de haber vendido a su hermana a toda costa. Y le pide que sea sincero con su hermana.

Don Hernando insiste en hacerle ver a José Luis que Victoria le está haciendo la vida imposible y que debería deshacerse de ella si quiere que todos sus problemas se acaben de una vez.

Braulio informa a Alejo de que ha aparecido una persona de imprevisto que está dispuesto a atrapar al asesino de su padre provocando que su primo se ponga nervioso. Después, Alejo se confiesa con su tía Mercedes y le dice que está pensando en contar la verdad y acabar con todo este sufrimiento.

Rafael acude a la tumba de Adriana junto a María para mostrar su frustración por no saber cuidar de su hija sin tenerla a ella de su lado. Mientras, Alejo trata de saber que se trae entre manos Luisa. Y Pura le dice a su compañera que conseguirán que la doncella se olvide de lo que pasó, pero Luisa insiste y le confiesa a Bárbara que solo busca la verdad.

Luisa y Bárbara en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes se mostraba muy preocupada por Luisa y sus continuas mentiras sobre por qué desaparece de la Casa Pequeña con asiduidad y no dudaba en hablar con Bárbara y Alejo sobre la criada.

Don Hernando le dejaba claro a Enriqueta que se va a implicar en la investigación sobre el asesinato de su marido y que llegará al fondo de la cuestión para saber qué es lo que pasó realmente.

Tras ver que entre Martín y Atanasio ha pasado algo, Matilde trataba de saber lo sucedido y hablaba tanto con su futuro esposo como con su hermano para averiguar la verdad y Martín le confesaba que hizo algo que no está bien. Y José Luis le echaba en cara a Victoria que esté bendiciendo el enlace entre Matilde y Atanasio asistiendo a la ceremonia y le exige que no vaya.

Mientras que don Hernando avisaba a José Luis de que si quiere ganar la partida tendrá que pensar en otra pieza que ya no tiene poder para él y que le estorba. Y es que tras atestiguar la mala relación entre José Luis y Victoria, decidirá que el futuro de la pareja ya está escrito.