Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del martes, 17 de marzo en RTVE: el plan de don Hernando y la búsqueda de Luisa

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le reconoce a don Hernando que sería el hazmerreír de la nobleza de todo el reino si la verdad sobre su abdicación en Rafael sale a la luz y que dejaría en mal lugar la estirpe de los Gálvez de Aguirre.

Atanasio no duda en enfrentarse con Martín tras confesarle que Victoria tenía razón cuando les contó que fue él quién les traicionó con su boda y le deja claro que les arruinó la vida.

Después de que Mercedes de la cara por Dámaso ante don Hernando, es el marido de Victoria el que le confiesa a Mercedes que no soporta ver al noble paseándose por la casa Pequeña y ella le deja claro que tendrá que hacer de tripas corazón. Después es el propio don Hernando el que encara a Dámaso por su descortesía.

Luisa vuelve a casa de Pura y Petra para decirles que sigue buscando a Aurora, la partera que tendría que haber asistido el parto de Adriana, y que sigue sin dar con su paradero.

Braulio insiste en decir que sabe que el que mató a su padre está muy cerca y era alguien de la familia. Por su parte, don Hernando le confiesa a Enriqueta que nadie sabe realmente el motivo de su regreso al Valle.

Don Hernando y Enriqueta en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde volvía a encarar a Victoria advirtiéndole de que no se conforma con que solo permita que Atanasio y ella se casen en la capilla de la Casa Grande.

Isabel le anunciaba a Luisa que ha llegado el momento de volver a irse pero ella le pedía que haga algo antes. Cuando la mujer se disponía a confesarle sus crímenes a Adriana, la persona que más padeció por ellos, Victoria la pillaba en la Casa Grande y trataba de saber quién era la mujer que se ha colado allí.

Por su parte, Dámaso trataba de saber si Victoria ha tomado una decisión y está de su lado en su venganza final contra José Luis o si en cambio no piensa ayudarle a acabar con su marido.

Por otro lado, José Luis, acorralado, hacía una confesión sorprendente a Hernando sobre todo lo que ha ocurrido en Valle Salvaje en su ausencia. ¿Pero será capaz de asimilarlo todo?

Asimismo, don Hernando aprovechaba para dejar caer que Bárbara y Braulio harían muy buena pareja para que así la joven deje de pensar en su hijo Leonardo.