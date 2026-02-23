Víctor Clavijo denuncia lo que ha sucedido en los Goya a 'La Deuda' de Daniel Guzmán y deja esta sentencia

Estamos en la semana de los Premios Goya 2026 y son muchas las películas que se juegan los galardones en la gala del sábado. Quién no se llevará ningún premio es Daniel Guzmán por su última película, 'La deuda', que no tiene ninguna nominación tal y como ha denunciado el actor Víctor Clavijo.

A lo largo de los últimos días, el actor y director, Daniel Guzmán no ha parado de retuitear y hacerse eco de los comentarios de la gente que cuestiona que 'La deuda' no opte a ningún galardón en los Goya 2026 después de que con su primera película, 'A cambio de nada' se llevara tanto el Goya a mejor dirección novel como el de actor revelación para Miguel Herrán.

Uno de los que no ha dudado en alabar el trabajo de Daniel Guzmán en 'La deuda' ha sido Víctor Clavijo. El protagonista de la serie 'El marqués' de Telecinco ha recomendado a sus fans que vean la cinta en Movistar Plus+ tras definirla como "de las mejores" de este año.

"Estupenda película 'La deuda' de Daniel Guzmán. Estupendo guion, estupenda dirección y estupenda interpretación todo a cargo del propio Daniel Guzmán. Bravo. De las mejores de la cosecha española de 2026. No se la pierdan. En Movistar", destacaba el actor en su cuenta de "X".

Después cuando un seguidor le comentaba que "y muy injustamente olvidada en los Goya", Víctor Clavijo lo suscribía con un "totalmente" dejando claro que no entiende por qué la cinta de Daniel Guzmán no opta a ningún premio.

Estupenda película LA DEUDA, de @danielguzman. Estupendo guión, estupenda dirección y estupenda interpretación... todo a cargo del propio Daniel Guzmán. Bravo. De las mejores de la cosecha española de 2026.

No se la pierdan. En Movistar. #LaDeuda — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) February 23, 2026

Totalmente — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) February 23, 2026

Tras ver el mensaje de Víctor Clavijo, Daniel Guzmán no ha dudado en hacerle su agradecimiento. "Muchas gracias @VctorClavijo por tus palabras y por haber visto La Deuda compañero. Me alegro mucho que hayas disfrutado y conectado con la película como expresas. Un abrazo fuerte", destaca el director y actor.