'Valle Salvaje', avance semanal del 9 al 13 de febrero: Una marcha y la boda de Rafael y Adriana, cuya vida peligra

Llega febrero y con él nuevas y explosivas tramas a 'Valle Salvaje'. Y es que según avanza ya La 1 en una promo será un "febrero imposible de olvidar" en la serie creada por Josep Cister y que forma tándem cada tarde con 'La Promesa' cebando una muerte inesperada. Además, según ha confirmado José Manuel Seda, la serie ha renovado por una cuarta temporada.

Uno de los acontecimientos más esperados por todos los fans de 'Valle Salvaje' llega por fin el lunes. Y es que será ese día cuando asistamos al enlace de Adriana y Rafael. Un evento con el que inicia una decisiva tanda de capítulos.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes pillaba a Matilde buscando las cartas que Dámaso escribió a Gaspar pues tanto ella como Atanasio no se creen la excusa de que las quemó.

Bárbara no daba crédito a lo que le revelaba Alejo sobre la muerte de su tío Domingo y aseguraba que él no es un asesino. Pero él le decía que uno nunca sabe hasta donde puede llegar cuando la vida le pone ante una situación límite y ver cómo Luisa sufrió tanto por culpa de la violación y acoso de su tío.

Después, Bárbara trataba de saber el paradero de Braulio tras no encontrarlo por el palacio y Martín le confesaba que ha ido a ver a la Santa Hermandad dejándola preocupada por lo que pueda pasar como se entere de que el asesino de su padre fue Alejo.

Dámaso le dejaba claro a Victoria que no le conoce si piensa que ya ha acabado con ella y con José Luis y le advertía que esto solo acaba de empezar. Mientras, Rafael le pedía a Dámaso que acuda a su boda con Adriana.

Tras la invitación de Rafael, Dámaso se planteaba acudir al enlace pero Mercedes le recordaba que podría haber mucha gente que le reconozca y eso pueda suponer que salga a la luz su verdadera identidad.

Por su parte, Matilde le pedía a Luisa que se pruebe el vestido que ha confeccionado para la boda de Adriana y Rafael. Mientras, José Luis dejaba claro que no va a dar permiso para que Dámaso acuda al evento y Adriana le anunciaba que su boda quedaba anulada.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 9 al 13 de febrero:

Avance del capítulo 350 de 'Valle Salvaje' del lunes 9 de febrero

Adriana y José Luis en la boda de 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', El destino de muchos de los habitantes del valle es incierto, por lo que el día de la boda puede ser el principio de un nuevo comienzo o el fin de todo lo que conocen.

Antes del enlace, Victoria hablará con Luisa y, aunque sigue pensando que lo mejor es que no acuda a la boda, le informa de que ni José Luis ni ella pondrán ningún problema. ¿será invitada finalmente Luisa a la boda como pedía Adriana?

Al margen del enlace, Braulio ha descubierto que alguien pagó a Toribio para que abandonara la investigación de la muerte de Domingo. Alejo, acorralado por su primo, acabará confesando a alguien inesperado que él fue el verdadero asesino de su tío. Por su parte, Francisco empezará a albergar esperanzas de que Pepa le corresponda y, mientras espera una declaración de amor, será consciente de una importante revelación.

Durante las nupcias, el sacerdote hará público que Rafael es el nuevo duque de Valle Salvaje, para el asombro de todos los invitados y para disgusto de José Luis y Victoria, quien llegará a amenazar a Mercedes y a advertirle sobre las consecuencias. Al finalizar la ceremonia, un inesperado acontecimiento trastocará los planes de los protagonistas.

Avance del capítulo 351 de 'Valle Salvaje' del martes 10 de febrero

¡Adriana está de parto! Pero la partera no llega y la desesperación se apodera de todos. Pepa le confiesa a Francisco que ha tomado una decisión: se irá de la Casa Pequeña.

En cuanto a Braulio, alguien cercano a él llega inesperadamente a Valle Salvaje. ¿Quién será?

Avance del capítulo 352 de 'Valle Salvaje' del miércoles 11 de febrero

José Luis y Alejo quedan desconcertados ante la inesperada presencia de Enriqueta, quien dice venir por la boda de Rafael… Aunque llegue tarde.

Alejo comparte con Bárbara sus temores: ¿qué busca realmente su tía en Valle Salvaje? En cuanto a la partera, ya ha llegado, pero no es quienes esperan.

Avance del capítulo 353 de 'Valle Salvaje' del jueves 12 de febrero

Dámaso sorprende a Mercedes con una inesperada propuesta… que la duquesa ¿terminará aceptando?

Mientras tanto, la inquietud por Adriana une, por primera vez, a Luisa y Victoria, hasta el punto de que, cuando José Luis intenta alejar a Luisa de su amiga, la criada se le enfrenta al fin.

Avance del capítulo 354 de 'Valle Salvaje' del viernes 13 de febrero

Bárbara parece hacer buenas migas con Enriqueta, quien aprovecha un momento a solas con su hijo para advertirle… ¿acaso corren peligro?

Mientras, Rafael y Adriana comparten su miedo ante lo que está por venir… Sobre todo, cuando Pura anuncia una nueva complicación en el parto.