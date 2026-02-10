Un colaborador de Javier Ruiz en TVE desmonta a Ana Rosa tras acusar a Esther Palomera de sabotearla: "Un poco de respeto"

Ana Rosa Quintana no ha dudado en mostrar su decepción con Esther Palomera, habitual tertuliana de su programa, acusándola de haber saboteado que un periodista de 'El programa de AR' pudiera hablar con Felipe González. Una acusación que ahora han desmontado tanto Jesús Maraña, colaborador habitual de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González como Lucía Méndez, colaboradora de 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo.

Para poner en contexto hay que explicar que Felipe González ha acudido este martes a un desayuno organizado por periodistas en el Ateneo de Madrid, donde ha acudido para impartir una charla. Y allí se desplazaba 'El programa de Ana Rosa' con su reportero Toño García con la intención de poder preguntar al ex presidente del Gobierno.

Justo cuando Felipe González llegaba al Ateneo, Toño García trataba de hablar con el ex presidente pero Esther Palomera le frenaba porque no podía atender a la prensa en ese momento. "Ya, pero no, no, no. La entrevista es ahora, compañero", le decía la periodista y habitual colaboradora de 'El programa de AR'.

Algo que ha llevado a que Ana Rosa Quintana no se reprimiera su cabreo con su compañera. "Por cierto, me ha extrañado que Esther Palomera decida a qué hora tienen que preguntar los periodistas. Es que es periodista. Si acercan un micrófono y el invitado o el conferenciante responde, pues no sé... Ya me explicará en qué papel estaba", soltaba la presentadora.

Jesús Maraña y Lucía Méndez desmontan a Ana Rosa tras señalar a Esther Palomera en directo

Tras el ataque de Ana Rosa Quintana a Esther Palomera y dejar entrever que habían prohibido preguntar a su reportero, dos de los periodistas que habían organizado el acto junto a Esther Palomera no han dudado en desmontar las palabras de la presentadora de Telecinco.

"Veo que Ana Rosa Quintana ha reprochado en directo a Esther Palomera (sin hablar con ella) que no ha 'permitido' a 'El programa de AR' preguntar esta mañana a Felipe González", ha empezado señalando Jesús Maraña, director de Infolibre y colaborador habitual de 'Mañaneros 360'.

"En el foro plural de los desayunos del Ateneo de Madrid somos 11 periodistas los que decidimos el formato, como ella en su programa. Su redactor podía preguntar, sin censuras ni privilegios, al final de la charla y no lo ha hecho. Un poquito de respeto", añadía Maraña.

Mientras que Lucía Méndez, periodista de El Mundo, y habitual colaboradora de 'La Hora de La 1' o 'La noche en 24h' también ha querido desmentir a Ana Rosa de acusarles de haber "saboteado" su entrevista con Felipe González. "Ana Rosa ha reprochado en directo a Esther Palomera (sin hablar con ella) que no ha permitido a su programa preguntar a Felipe González. En el foro plural de Los Desayunos del Ateneo de Madrid somos 11 periodistas los que decidimos el formato, como ella en su programa", sentenciaba la periodista.

