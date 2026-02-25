'Supervivientes 2026' sorprende con su 13º concursante: Leyenda del motociclismo y primer campeón de la historia en Moto2

'Supervivientes 2026' ya calienta motores en Telecinco. En cuanto 'GH Dúo' llegue a su fin, la cadena de Mediaset estrenará una nueva edición de su reality de aventuras por excelencia. Mientras tanto, la lista de concursantes suma un nuevo nombre a los ya confirmados hasta ahora.

Durante la gala de 'GH Dúo' de este martes 24 de febrero, Jorge Javier Vázquez anunció el nombre del decimotercer concursante de 'Supervivientes 2026'. Se trata de Toni Elías, el expiloto de MotoGP y campeón del mundo de Moto2, quien, en su vídeo de presentación se ha mostrado muy ilusionado con esta nueva aventura que tiene por delante.

"Soy Toni Elías, expiloto de MotoGP y campeón del mundo de Moto2 y nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'. Mi vida siempre está llena de retos y este es nuevo reto, algo importante para mí y me gustaría conseguirlo. Y bueno, pues a partir de aquí a lucharlo, a darlo todo. Nos vemos en Honduras", dice en su vídeo de presentación el catalán, de 42 años.

Por el momento, son nueve mujeres y tres hombres los concursantes confirmados de la nueva edición del reality de Telecinco. Junto a Toni Elías estarán también en Honduras Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Ingrid Betancor y Aratz Lakuntza.

🏝️ Toni Elías, nuevo concursante de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/nWzLOZ2Osy — Mediaset España (@mediasetcom) February 24, 2026

¿Quién es Toni Elías, nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'?

Toni Elías tiene una gran carrera internacional de motoclismo. El expiloto español fue el primer campeón mundial de la categoría Moto2 en 2010, además de ser muy recordado por su histórica victoria en MotoGP en el GP de Portugal 2006. En el año 2022, tras casi 23 años dedicado al motociclismo, decidió poner fin a su carrera como piloto profesional. Ahora, al catalán se le presente un nuevo reto por delante, participar en 'Supervivientes 2026'. Y lo hace con mucha ilusión y con ganas de darlo todo.

Todavía no se sabe la fecha exacta en la que arrancará el reality, lo que sí conocemos son las novedades con las que contará. La principal, la baja de Laura Madrueño quien, tras tres ediciones consecutivas conduciendo el programa desde Honduras, ha decidido no estar en esta próxima edición. En su lugar estará María Lamela, quien da el salto así a Mediaset tras años vinculada a Atresmedia.

Otra de las grandes ausencias será la de Carlos Sobera, quien, tras siete ediciones al frente, dejará de presentar las galas de lo martes, 'Tierra de nadie', y será Ion Aramendi el que se haga cargo. La noticia se hizo oficial a través de un comunicado lanzado por Mediaset en su cuenta de X, donde confirmaba el resto de presentadores: "Ion Aramendi se incorpora al equipo de presentadores de 'Supervivientes 2026' al frente de 'Supervivientes. Tierra de Nadie'. Se suma así a Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y María Lamela para conducir cada martes la última hora de la aventura en Honduras".