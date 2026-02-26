Se despeja la incógnita sobre si La Marrash será concursante de 'Supervivientes 2026' realmente

La lista oficial de concursantes de 'Supervivientes 2026' continúa llenándose a medida que se acerca el jueves 6 de marzo, día en el que Telecinco dará el pistoletazo de salida a la nueva edición del reality. Y ante los rumores sobre la posible participación de La Marrash, ganadora de 'La casa de los gemelos 2', la propia televisiva se ha pronunciado sobre la posibilidad real de sumarse al elenco de este año.

Ha sido durante su visita al pódcast 'Chico de revista', conducido por Arnau Martínez, cuando la estrella de redes sociales se ha sincerado sin filtros sobre su supuesto fichaje. "Lo he pensado porque es lo que digo, es una dinámica que me parece cuanto menos interesante vivirla. Es ponerse al límite y creo que conectaría mucho conmigo, pero ya es cuestión de mi representante, eso no lo gestiono yo", ha dejado entrever la televisiva.

La Marrash se pronuncia sobre si fichará en 'Supervivientes 2026': "Están ahí negociando"

"Están ahí negociando, pero no es cuestión de caché sino de que me guste la dinámica sabes y creo que 'Supervivientes' sí que sería muy interesante vivirlo", ha llegado a explicar La Marrash, asegurando que las puertas del reality estrella de Telecinco podrían estar abiertas para ella de llegar a buen puerto en unas supuestas negociaciones con el grupo de Fuencarral. Sin embargo, tal y como ha adelantado El Confi TV, las declaraciones de la estrella de Zona Gemelos son muy lejanas a la realidad.

🚨 ¿LA MARRASH A ‘SUPERVIVIENTES’?



“Participaría en #Supervivientes porque me resulta una dinámica profunda e interesante, pero depende de mi representante”



“No pido un caché bajo y siguen en negociaciones”#Supervivientes2026 pic.twitter.com/Zc5SmWY0lp — sofrito (@soofrito) February 26, 2026

Tal y como ha confirmado el citado medio, Mediaset no tiene ningún interés por incluir a la polemista en ninguno de sus formatos y no se ha producido ningún acercamiento por parte de la productora de 'Supervivientes' a ella o a su equipo de management. Sin embargo, hasta tres de sus representantes habrían contactado con el grupo de Fuencarral para proponerla como concursante.

Según afirman, La Marrash ha sido muy insistente estos últimos meses porque tiene mucho interés en sumarse al reality estrella de la cadena y podría suponer su salto a la televisión nacional. En este sentido, se subraya que ni la productora ni la cadena tienen dudas sobre su fichaje, está más que descartado desde el inicio y nunca se puso su nombre sobre la mesa de posibles candidatos.

Sus intentos de escalar a Telecinco se producen tras su salida como ganadora de 'La casa de los gemelos 2'. Cabe recordar que poco después cortó lazos con Zona Gemelos y se ha desvinculado por completo de su nuevo proyecto 'La cárcel de los gemelos', en el que participarán otros rostros de la antigua Mediaset como Aída Nízar, Ylenia Padilla, Dakota Tarraga o José Labrador