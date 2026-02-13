Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, avisa en Atresmedia de un cambio en la previsión del tiempo hasta final de febrero

'Más vale tarde' ha dado respuesta a la pregunta estrella por excelencia de estas semanas: ¿Cuándo acabarán las lluvias en España? El espacio de La Sexta conectaba en directo con Rubén del Campo, portavoz de AEMET, para conocer los detalles exactos del tiempo de este fin de semana. Y el experto ha advertido sobre el momento en el que cesarán las borrascas con la llegada de un anticiclón.

"Llevamos un ritmo trepidante desde luego. Una DANA, 14 borrascas, o sea 15 sistemas nombrados este otoño e invierno que desde luego marcan récord absoluto. Desde hace 10 años no habíamos llegado a febrero con tantas borrascas nombradas", ha comenzado explicando el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en el espacio de La Sexta.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, anuncia el fin del tren de borrascas en España y predice el tiempo para el resto de febrero

Así, tras semanas marcadas por las fuertes lluvias, Rubén del Campo ha anunciado que la AEMET prevé un tiempo libre de lluvias marcado por la llegada de un anticiclón. "En cualquier caso, a partir del domingo entra en juego el anticiclón y prácticamente seguro hasta mediados de la semana que viene tendremos un tiempo estable", ha anunciado el experto.

"Más a medio y largo plazo es probable que predomine ese tiempo anticiclónico más estable por lo menos ya lo que queda de febrero. Pero claro, es un plazo muy largo y no lo podemos asegurar, qué más quisiéramos", ha advertido a su vez el meteorólogo, avisando a Cristina Pardo e Iñaki López que, pese a que el pronóstico es favorable, todo puede cambiar con el paso de los días.

Y el portavoz de la AEMET ha terminado su previsión poniendo fecha a las últimas borrascas de este extendido período, que tendrán lugar este fin de semana. "Pero sí que parece que hay un cambio de tendencia y que tras este tren de borrascas tan largo esta última borrasca, Oriana, será el último vagón que falta por pasar", ha asegurado Rubén del Campo.