Rosemary Alker, meteoróloga de Mediaset, advierte de un carrusel de borrascas y dónde va a llover con fuerza

Primero fue Harry, después llegó Ingrid y ahora se nos avecina la borrasca Joseph que promete dejar en buena parte de la Península Ibérica fuertes lluvias. Así lo ha advertido Rosemary Alker, una de las meteorólogas de Mediaset en 'El Tiempo' de Telecinco.

"Buenas tardes, ¿Cómo están? Tenemos lo que en meteorología llamamos un carrusel de borrascas que nos van a ir cruzando de oeste a este por la mayor parte de la península y eso va a traer consigo tiempo muy desapacible con lluvias generalizadas", empezaba advirtiendo la presentadora de Telecinco.

Tras ello, Rosemary Alker mostraba como en Galicia hay alerta roja por lluvias con Pontevedra siendo la ciudad más afectada donde incluso se han cancelado las clases en los colegios. "Atención porque se pueden acumular en 12 horas hasta 120 litros por metro cuadrado y eso es mucha lluvia en poco tiempo", aseveraba.

Eso sí, la buena noticia es que suben ligeramente las temperaturas y con ello también sube la cota de nieve. Pero eso no impedirá que sean las lluvias las que pasen ahora a preocupar. "Mañana veremos lluvias en prácticamente todo el centro, oeste y sur del país. Mucha precaución porque va a llover con fuerza", apostillaba.

Pero además las lluvias también llegarán al Mediterráneo afectando sobre todo a Málaga, Granada y Murcia. Mientras que seguirá nevando aunque ya en cotas más altas en el sistema central, en los montes de León y en los Pirineos según ha explicado Rosemary Alker.

"Muy importante porque estas borrascas van asociadas a lo que en meteorología llamamos un río atmosférico, que son algunas partes de la atmósfera que van cargadas de más humedad. Y cuando el río atmosférico se junta con la borrasca tenemos este panorama, lluvias abundantes y nevadas que volverán a ser generalizadas en la parte norte", terminaba diciendo avanzando el tiempo para el miércoles 28 de enero.