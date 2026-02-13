RTVE revoluciona la programación de prime time de La 1: 'The Floor' y 'Top Chef' cambian de día de emisión

Tras el estreno de 'Top Chef: dulces y famosos' este domingo, TVE seguirá un plan de emisión completamente diferente con su nuevo talent de repostería obligando también a cambiar de día 'The Floor', el concurso que presenta Chenoa.

Así, tras su estreno en domingo, 'Top Chef: dulces y famosos' saltará a la noche de los miércoles para dejar la última noche de la semana al estreno de 'Anatomía de un instante', la miniserie de Movistar Plus+ sobre el 23-F basada en la novela de Javier Cercas a partir de la semana siguiente.

Este domingo a las 22 h ✨GRAN ESTRENO✨de #TopChefRTVE



Y a partir de la semana que viene, los miércoles después de #LaRevuelta



🍰¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/kVu0rMz3zr — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 12, 2026

Con este movimiento, 'The Floor', el concurso que presenta Chenoa cambiará de día de emisión a partir de la próxima semana saltando al martes y dejando el miércoles para la segunda entrega de 'Top Chef: dulces y famosos'.

🟦 THE FLOOR SE MUDA A LA NOCHE DEL MARTES 🟦



🟨 @thefloortve con @Chenoa, este martes,17 de febrero, después de 'La Revuelta' en @La1_tve.https://t.co/xr3qsxl246 pic.twitter.com/8bPCBnKtKw — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 13, 2026

Un cambio que llega precisamente después de que el pasado miércoles 'The Floor' anotara mínimo con un 9.8% de cuota de pantalla y 819.000 seguidores a pesar de ir justo después de la semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Y es que el concurso perdió 3,7 puntos y 282.000 espectadores de una semana a otra.

Con su salto al martes, 'The Floor' pasará a competir con 'En tierra lejana' y 'Renacer' en Antena 3, con 'Código 10' en Cuatro, con 'Universo Calleja' en Telecinco y con 'Apatrullando en La Sexta'. Mientras que 'Top Chef' se verá las caras desde el miércoles con 'El Capitán en Japón' en Antena 3, con 'Los gipsy kings' en Cuatro', con la serie 'Pura sangre' en Telecinco y con el cine de La Sexta.