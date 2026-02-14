Rosalinda Galán o Tony Grox & Lucycalys: ¿Quién ganará el Benidorm Fest 2026 según los usuarios de la encuesta?

Ha llegado el día. Este sábado 14 de febrero se celebra la gran final del Benidorm Fest 2026. Una edición que está marcada por la decisión de España de no participar en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel y por ende por la introducción de tres nuevos premios además de la Sirenita dorada como nuevo galardón.

Tras dos semifinales en las que el nivel estuvo muy alto, este sábado viviremos la gran final presentada por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y LalaChus con doce finalistas optando a la victoria y a sumarse a la lista de ganadores del certamen junto a Chanel Terrero, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody.

Mayo, Kitai, Asha, Dani J, The Quinquis, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., María León y Julia Medina, Rosalinda Galán, Kenneth, Miranda & bailamamá y Tony Grox & LUCYCALYS son los doce finalistas que tratarán de alzarse con la victoria en una edición del Benidorm Fest 2026 que ha dado un salto de calidad a nivel técnico, visual y de sonido con la incorporación de Sergio Jaén y todo su equipo como director creativo.

Y de todos ellos, la gran favorita para alzarse con la Sirenita de Oro es Rosalinda Galán con su 'Mataora'. Así, la artista es la más votada por los usuarios de la encuesta de El Televisero con un 20%. Mientras que en segunda posición se quedarían otros de los favoritos, Tony Grox & LUCYCALYS con un 17% de los votos.

Mientras que los usuarios de la web consideran que otro que debería luchar por la victoria es Mikel Herzog Jr. pues obtiene un 13% de los votos con su 'Mi mitad'. Aunque pisándole los talones están Miranda &bailamamá con su 'Despierto amándote'.

Después tanto Mayo como María León y Julia Medina obtienen un 8% mientras que Kenneth e Izan Llunas tienen el 6% de los apoyos. Por debajo se situarían The Quinquis con un 4%, Asha con un 3% y cerrando estarían Dani J y Kitai con un 2%.

Así van los resultados:

¿Y tú quién quieres que gane el Benidorm Fest 2026? ¡VOTA YA!