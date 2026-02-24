'Perdiendo el juicio' da una lección a la televisión en abierto: Los datos que avalan el acierto de Antena 3

La ficción en abierto sigue muy viva. En los últimos años, la producción de series en España no ha parado de expandirse y escalar en pleno boom de las plataformas. En este nuevo mercado, más diversificado y profesionalizado, las televisiones generalistas han tratado de sobrevivir, con unos desiguales resultados que nos dejan una importante lección: el público quiere seguir viendo grandes producciones en la televisión lineal, y sin pagar un céntimo en la era del streaming.

El último gran acierto en llegar ha sido 'Perdiendo el juicio'. Un procedimental al uso muy eficaz, que recupera el espíritu de las clásicas series españolas. Esta producción de Atresmedia logra enganchar al espectador con sus giros de guion, un elenco de personajes perfectamente dibujados y su atracón de localizaciones reales. Este cóctel da como resultado un producto muy bien hecho y de calidad, que funciona muy bien para consumir en familia.

Porque en este drama judicial el espectador es un protagonista más, que juega y participa en la resolución de cada caso a lo largo de los diez capítulos autoconclusivos que conforman su primera temporada. Precisamente, 'Perdiendo el juicio' está firmada por dos de los guionistas de 'Los misterios de Laura' -su cocreador Javier Holgado y la guionista de sus dos últimas entregas Susana López Rubio-, la produce también Boomerang TV y comparte buena parte de su esencia dando un salto grande de producción.

Como cabeza de cartel, la serie de Antena 3 cuenta con un valor seguro, Elena Rivera. La actriz zaragozana vuelve a superarse después de su aclamado papel en 'Alba' -donde interpretó a la víctima de una violación múltiple-, y con su papel en 'Perdiendo el juicio' visibiliza otra realidad social: cómo puede sobrevivir una brillante abogada con un TOC severo en el ámbito judicial. Su relación con el personaje de Manu Baqueiro es uno de los grandes reclamos en la trama troncal de la serie. Y la irrupción de María Pujalte es el guiño perfecto que necesitábamos todos los que añoramos a su irrepetible Laura Lebrel para meternos de lleno en esta historia.

El acierto de Atresmedia con su estrategia de ficción y su segunda vida en el abierto

Son indiscutibles los logros de la estrategia de Atresmedia con su ficción, cuya hoja de ruta es clara: diversificar entre el consumo bajo demanda en su plataforma y su segundo pase posterior en abierto; y paralelamente cerrar importantes acuerdos estratégicos con plataformas externas para su expansión internacional. En el caso de 'Perdiendo el juicio' ha tenido su primera ventana en Atresplayer, donde ha sido una de las series de mayor éxito de 2025 en la plataforma. Casi un año después, su salto al abierto ha dejado unos datos de audiencia prometedores.

Este producto debutó hace dos semanas liderando su franja de emisión en la noche de los jueves con un 12% de cuota de pantalla y 1.066.000 fieles. Siete días después rompió con una extendida maldición, donde la tendencia habitual de los estrenos de ficción es caer al unidígito. En su segunda semana, 'Perdiendo el juicio' no perdió músculo, repitió liderazgo y consolidó su buena acogida cosechando un 11,7% de cuota y reteniendo a 950.000 espectadores de media.

El balance tras sus dos primeras noches es claro: se convierte en la primera serie de Antena 3 desde 'Cristo y Rey', en noviembre de 2023, que se mantiene en los dos dígitos en su segundo capítulo. Con estas métricas la producción de una segunda temporada de episodios estaría más que justificada. Y, además, deja el mejor colchón posible a futuros estrenos del catálogo de series del grupo que pueden dar otro golpe sobre la mesa en el abierto, como 'Las hijas de la criada', 'Entre Tierras 2' o 'Sira'. El público marca el camino que han de seguir las televisiones tradicionales.