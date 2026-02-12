Cuántos capítulos tiene en total 'Perdiendo el juicio' y de qué va la nueva serie de Antena 3

Casi un año después de haberse estrenado en Atresplayer, Antena 3 estrena este jueves 'Perdiendo el juicio', su nueva serie de los creadores de 'Alba' y firmada por dos de los guionistas de 'Los misterios de Laura', su cocreador Javier Holgado y Susana López Rubio, guionista también de las dos últimas entregas de la ficción de María Pujalte, junto a Jaime Olías.

Cabe recordar que 'Perdiendo el juicio' consta de una única temporada de diez episodios, por lo que la serie llegará hasta mediados de abril compitiendo en la noche de los jueves con los realitys de Telecinco ('GH DÚO' y 'Supervivientes').

'Perdiendo el juicio' es un drama jurídico que narra el momento en el que Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave estallido de su TOC (trastorno obsesivo compulsivo). Además, le sucede durante un importante juicio. A partir de ese momento, su carrera cae en picado y tendrá que afrontar nuevos retos y, prácticamente, una nueva vida.

Elena Rivera encabeza el reparto de 'Perdiendo el juicio' volviendo a trabajar mano a mano con Bomerang TV y Atresmedia tras el éxito de 'Alba'. Junto a la actriz también forman parte del elenco de la ficción los actores Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández.

María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido completan el reparto de 'Perdiendo el juicio' dando vida a otros de los personajes de la serie que cuenta con capítulos auto conclusivos con mini tramas además de la trama troncal de la serie.

Así es 'Perdiendo el juicio', la nueva serie de Atresmedia

Amanda Torres es una prestigiosa abogada que sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. Desde ese momento se convierte en una apestada de la profesión y no le es nada fácil volver a encontrar un trabajo, en parte por ese episodio oscuro y en parte porque no es sencillo convivir ni trabajar con sus continúas manías.

Así que se ve obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente bufete muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar.

Por otra parte, tiene que lidiar con la atracción que todavía siente por su marido, del que se resiste a divorciarse, y con la que empieza a sentir por su nuevo jefe. Todo ello mientras prepara la defensa de su hermana, que se ve envuelta en un extraño caso de asesinato, sucedido el día de su boda, que puede llevarla a pasar el resto de sus días en la cárcel.