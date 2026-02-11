'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de celebrarse la esperada boda de Adriana y Rafael y de que la mujer se haya puesto de parto viendo peligrar su vida y la de su bebé así como la llegada enigmática de Enriqueta, la madre de Braulio.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes advierte a Dámaso de que al final van a tener un problema porque en la Casa Grande además de José Luis y Victoria viven sus sobrinos.

Braulio se encara con Enriqueta por importarle más el dinero que les da José Luis que averiguar la verdad de lo que pasó con su padre y quién fue quién le asesinó. Paralelamente, José Luis intenta ganarse a Enriqueta para que su hijo Braulio deje de hacer preguntas incómodas sobre la muerte de don Domingo.

Bárbara se muestra muy preocupada por el estado de Adriana y no duda en compartirlo con Mercedes porque cree que no le cuentan la verdad para no alterarle más. Mientras, Pura le reconoce a Rafael que no tiene buenas noticias sobre su mujer tras reconocerla.

Enriqueta trata de averiguar el motivo por el que José Luis ha abdicado y para ello interroga a Mercedes mientras el propio ex duque les escucha al otro lado. Por otro lado, Atanasio habla con Victoria sobre don Eduardo (Dámaso) y Matilde hace lo propio con Rafael.

Por su parte, Eva y Amadeo tratan de saber por qué Pepa se quiere marchar del Valle. Tras ello, la doncella no duda en reprocharle a Francisco que haya revelado su intención de marcharse. Y Eva le pide a Martín que le declare su amor a Pepa y consiga que no se vaya.

Pedrito muestra su preocupación por el estado de Adriana y tanto Rafael como Matilde tratan de calmarle asegurando que es una mujer fuerte como un roble y que saldrá adelante del parto y que todo va a salir bien. Mientras, Adriana asegura tener un mal presentimiento sobre el parto de su bebé.

Atanasio trata de preguntarle a Victoria sobre don Eduardo mientras que Matilde le pide a Rafael poder hablarle sobre el hombre. Y finalmente, José Luis le pide a Luisa que se marche de Valle Salvaje para siempre pero la doncella se encara con él dejándole claro que para apartarle de su amiga tendrá que matarla.

Un febrero difícil de olvidar

Victoria, Adriana y Luisa en 'Valle Salvaje'

En las próximas entregas de ‘Valle Salvaje’, la audiencia verá cómo Luisa, pese a que José Luis le ordena abandonar el palacio, se enfrentará al antiguo duque y no se separará de Adriana un solo instante durante el duro parto. Mientras la protagonista se prepara para dar a luz con grandes sufrimientos, todos desesperan ante la ausencia de la partera. La sorpresa es mayúscula cuando quien aparece no es la partera que todos esperaban, si no dos misteriosas mujeres que se convierten en la única esperanza de que el parto de Adriana llegue a buen puerto.

En paralelo, Francisco, desolado, intentará evitar que su amada Pepa abandone Valle Salvaje para siempre; mientras que Bárbara intentará impedir que Braulio descubra la verdad: que Alejo es el verdadero asesino de su padre. En medio de esta última conversación aparecerá alguien por sorpresa: la carismática Enriqueta, un personaje que llenará de intriga Valle Salvaje. Y es que la madre de Braulio y esposa del fallecido Domingo asegura que su llegada se debe a la reciente boda entre Adriana y Rafael, pero Alejo y José Luis no las tienen todas consigo. ¿Estará diciendo su tía la verdad, o sus motivos para visitar Valle Salvaje son mucho más oscuros?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta sorprendía a todos con su aparición sorpresa y no dudaba en preguntarle a José Luis por lo que todos comentan: por qué ha dejado el ducado en manos de Rafael. Alejo no se fía de la llegada de la madre de Braulio y el joven le contaba a su madre que duda de toda su familia.

La partera aseguraba a Bárbara y Victoria que las contracciones del parto de Adriana aún no han empezado y que no es buena señal que rompiera aguas y no tenga aún contracciones, por lo que la preocupación por el estado de Adriana era mayúsculo.

Rafael aseguraba que los dolores de su mujeres no son normales y pedía que Pura atienda a su mujer, pero a Victoria no le convencía nada la partera. Tras ello, José Luis se plantaba con su mujer dejando claro que la vida de su heredero está en juego y que es responsabilidad suya lo que le pase a Adriana y al bebé.

La aparición de Pura es la comidilla de todos pues nadie la conoce ni sabe cómo ha llegado al Valle. Luisa le dejaba claro a Bárbara que parir no es un camino de rosas pero que Adriana está en un buen lugar para poder ser atendida. Y finalmente, Adriana terminaba sufriendo un vahído al estar completamente sin fuerzas.

Francisco ponía a Martín al corriente de los planes de Pepa de marcharse de Valle Salvaje para siempre y su reacción dejaba descolocados tanto a Francisco como a Eva y Amadeo.

Dámaso no dudaba en encararse con Victoria dejándole claro que ahora tendrá que aguantarse con la vida que tendrá después de haber deseado casarse con un duque y tener la vida que tenía Pilara. Mientras Mercedes le pedía a Dámaso que nunca le deje sola.