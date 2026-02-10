'Valle Salvaje', avance capítulo del miércoles 11 de febrero: preocupación por Adriana y la inquietante llegada de Enriqueta

Tras vivir este lunes uno de sus capítulos más esperados con la esperada boda de Rafael y Adriana, 'Valle Salvaje' continúa viviendo capítulos decisivos en un "febrero difícil de olvidar" tal y como TVE vende en sus promos por todo lo que está por venir.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso reconocía que le habría encantado ver la cara de José Luis cuando el sacerdote anunció que Rafael es el nuevo duque.

Después, José Luis no dudaba en decirle que ha cometido un grave error al humillarle de esa manera y Dámaso le recordaba que es una guerra. Mientras Mercedes temía la reacción que pueda tener su cuñado cuando este completamente herido de muerte.

Braulio le pedía a Alejo que sea discreto y que no le cuente a nadie lo que está averiguando sobre la muerte de su padre y por qué la Santa Hermandad dejó de investigarla. Y Braulio se quedaba en shock al ver a su madre llegar al Valle por sorpresa.

Adriana se ponía de parto y la desesperación corría por Valle Salvaje porque la partera no llegaba y José Luis no dudaba en culpar a Victoria de su retraso. Y Pepa le confesaba a Francisco que ha tomado una decisión: se irá de la Casa Pequeña.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles,11 de febrero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 352 de 'Valle Salvaje' del miércoles 11 de febrero

Rafael en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta sorprende a todos con su aparición sorpresa y no duda en preguntarle a José Luis por lo que todos comentan: por qué ha dejado el ducado en manos de Rafael. Alejo no se fía de la llegada de la madre de Braulio y el joven le cuenta a su madre que duda de toda su familia.

La partera asegura a Bárbara y Victoria que las contracciones del parto de Adriana aún no han empezado y que no es buena señal que rompiera aguas y no tenga aún contracciones, por lo que la preocupación por el estado de Adriana es mayúsculo.

Rafael asegura que los dolores de su mujeres no son normales y pide que Pura atienda a su mujer, pero a Victoria no le convence nada esta partera. Tras ello, José Luis se planta con su mujer dejando claro que la vida de su heredero está en juego y que es responsabilidad suya lo que le pase a Adriana y al bebé.

La aparición de Pura es la comidilla de todos pues nadie la conoce ni sabe cómo ha llegado al Valle. Luisa le deja claro a Bárbara que parir no es un camino de rosas pero que Adriana está en un buen lugar para poder ser atendida. Y finalmente, Adriana termina sufriendo un vahído al estar completamente sin fuerzas.

Francisco pone a Martín al corriente de los planes de Pepa de marcharse de Valle Salvaje para siempre y su reacción deja descolocados tanto a Francisco como a Eva y Amadeo.

Dámaso no duda en encararse con Victoria dejándole claro que ahora tendrá que aguantarse con la vida que tendrá después de haber deseado casarse con un duque y tener la vida que tenía Pilara. Mientras Mercedes le pide a Dámaso que nunca le deje sola.