'Valle Salvaje', avance capítulo del martes 10 de febrero: el parto de Adriana, una marcha y una llegada inesperada

'Valle Salvaje' ha vivido este lunes uno de sus capítulos más esperados desde su estreno en TVE. Y es que la ficción ha celebrado en su capítulo 350 la boda entre Rafael y Adriana después de que la pareja haya podido cumplir su sueño de pasar por el altar y culminar un amor que empezó en el primer episodio de la serie y con el que han tenido que solventar grandes problemas como el matrimonio de Adriana con Julio, el hermano de Rafael.

Precisamente, el párroco encargado de la ceremonia no ha dudado en dedicar unas emotivas palabras a Julio, el hermano mayor de Rafael y primer marido de Adriana, así como de Pilara, la madre del novio al ser las dos grandes ausencias del enlace tras sus fallecimientos.

Antes de la celebración de la boda, todos se sorprendían al ver como finalmente Luisa si acudía a la ceremonia después de que tanto ella como Adriana se plantaran ante Victoria y José Luis amagando con no celebrar el enlace si no permitían que la joven doncella y amiga de la novia pudiera acudir al evento.

Finalmente, tras mucha espera Rafael y Adriana se han dado el sí quiero ante todos sus familiares e invitados. "Adriana eres parte de mi alma en otro cuerpo, la certeza más grande que jamás he conocido, no existe ni un momento que no quiera vivir a tu lado", le decía él antes de pedirle que fuera su esposa y se unieran en la misma carne, vida y destino. "Rafael a tu lado el amor es salvaje, valiente y tierno. Una fuerza que todo lo puede y que nos ha traído hoy aquí, ¿quieres ser mi esposo y que nos unamos en una misma carne, vida y destino?", le preguntaba ella.

Tras unirles en matrimonio hasta que la muerte los separe, el párroco anunciaba ante todos los presentes que Rafael y Adriana se convertían en los nuevos duques de Valle Salvaje dejando a todos los invitados completamente descolocados pues no entendían qué estaba pasando y qué sucederá con José Luis. "Maldito cura como se le habrá ocurrido dar la noticia sin contar conmigo", reaccionaba José Luis a la vez que Victoria dejaba claro que todo había sido idea de Dámaso.

Precisamente, Dámaso se mostraba orgulloso de haber conseguido su objetivo de que el cura anunciara en plena boda que Rafael pasa a ser el nuevo duque de Valle Salvaje. Mientras, Victoria no dudaba en encararse con Mercedes por haberles humillado de esa manera y haberse salido con la suya pero Mercedes le pedía que se calmara y que no armara ningún escándalo en plena boda.

Al margen del enlace, Braulio descubría que alguien pagó a Toribio para que abandonara la investigación de la muerte de Domingo y Alejo le instaba a que siguiera investigando. Mientras que Pepa le anunciaba a Francisco su decisión de marcharse del Valle dejándole completamente desolado con la esperanza de poder empezar algo serio con ella. Y tras la boda, Adriana rompe aguas sorprendiendo a todos.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes,10 de febrero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 351 de 'Valle Salvaje' del martes 10 de febrero

Enriqueta llega a 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso reconoce que le habría encantado ver la cara de José Luis cuando el sacerdote anunció que Rafael es el nuevo duque.

Después, José Luis no duda en decirle que ha cometido un grave error al humillarle de esa manera y Dámaso le recuerda que es una guerra. Mientras Mercedes teme la reacción que pueda tener su cuñado cuando este completamente herido de muerte.

Braulio le pide a Alejo que sea discreto y que no le cuente a nadie lo que está averiguando sobre la muerte de su padre y por qué la Santa Hermandad dejó de investigarla. Y Braulio se queda en shock al ver a su madre llegar al Valle.

Adriana se pone de parto y la desesperación corre por Valle Salvaje porque la partera no llega y José Luis no duda en culpar a Victoria de su retraso. Y Pepa le confiesa a Francisco que ha tomado una decisión: se irá de la Casa Pequeña.