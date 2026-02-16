Los 11 estrenos que ver toda esta semana del 16 al 22 de febrero en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Apple TV

Esta tercera semana de febrero, ya la penúltima del mes, viene cargada de nuevos estrenos y regresos muy esperados de series exitosas. Como por ejemplo, la temporada 3 de 'El agente nocturno', una de las producciones más vistas de la historia de Netflix (su temporada 1 está en el top 10 histórico). Las expectativas están por las nubes, y la ficción busca corregir el rumbo que se torció un poco en la segunda temporada. ¿Lo conseguirá este thriller repleto de giros y secuencias de acción para quitar la respiración? Pero no es el único estreno que llega a Netflix. Ahí tenemos el docureality sobre el chef más famoso de la televisión: Gordon Ramsay, que desnuda su vida delante de las cámaras. O 'Cortafuego', la nueva película de la plataforma, con Belén Cuesta y Enric Auquer como protagonistas.

También tendremos una buena dosis de terror en Movistar Plus+, ya que nos trae los estrenos de 'Devuélvemela', una de las cintas de género más aclamadas de 2025; 'La hermanastra fea', que nos hace un retelling del clásico 'La Cenicienta', pero desde el punto de vista de una de las hermanastras; el reboot/remake de 'Sé lo que hicisteis el último verano', con el regreso de sus dos icónicos protagonistas; y los estrenos españoles de 'La deuda' y 'Los Tigres'.

Mientras, en Prime Video siguen destacando las historias de amor, con la serie '56 días', con un reparto internacional. O la española 'Me has robado el corazón', con Óscar Casas tomando el relevo de su hermano como rompecorazones oficial del cine español. Así que esta semana está repleta de diferentes títulos para todos los gustos. ¿Los has apuntado todos?

Estrenos en Netflix

Soy Gordon Ramsay

Sinopsis: Acompaña al famoso chef Gordon Ramsay mientras compagina su vida familiar, su imperio mundial y su proyecto más importante hasta el momento.

Gordon Ramsay no necesita presentación a estas alturas. No solo es uno de los chefs más reconocidos de la actualidad (acumula 17 Estrellas Michelín), sino también una gran estrella televisiva. Era cuestión de tiempo que alguna plataforma de streaming indagara un poco más en su vida para acercar al chef al gran público. Y de eso va 'Soy Gordon Ramsay'. Durante seis episodios acompañamos al polémico chef en la apertura simultánea de cinco experiencias culinarias dentro del edificio 22 Bishopsgate, uno de los más altos de la capital británica. Pero es que es la primera vez que Ramsay permite a un equipo de grabación acercarse tanto a su vida, a su día a día, y sin ningún tipo de filtros, mostrando el equilibrio que tiene que hacer entre su carrera profesional, su labor como esposo, y como padre.

Fecha de estreno: 18 de febrero

El agente nocturno (Temporada 3)

Sinopsis: Peter Sutherland es llamado para rastrear a un joven agente del Tesoro que huyó a Estambul con información sensible del gobierno tras matar a su jefe. Esto desencadena una cadena de acontecimientos en la que Peter investiga una red de dinero oscuro mientras esquiva a sus asesinos a sueldo, lo que lo pone en rumbo de colisión con una periodista implacable. Trabajando juntos, destapan secretos enterrados y viejos rencores que amenazan con poner al gobierno de rodillas… y con matarlos a los dos en el proceso.

Gabriel Basso regresa para meterse una vez más en la piel de Peter Sutherland, un agente nocturno. Shawn Ryan sigue al frente como creador de una serie que aún se mantiene en el top10 de lo más visto de la historia de Netflix. Concretamente en el puesto número 10. Y es que este thriller adrenalítico conquistó con una primera temporada repleta de acción y giros inesperados. La que no regresa es Luciane Buchanan, que daba vida a Rose Larkin, y cuya evolución de personaje fue bastante criticada por los fans en la segunda temporada.

Y eso que Gabriel Basso, que gracias a esta serie, aumentó exponencialmente su fama, no era para nada un fichaje seguro para dar vida a Sutherland. Así lo explicó el creador de la serie en una entrevista para ScreenRant. "Gabriel llegó muy tarde en el proceso. [En] su primera prueba, tenía esa gran y poblada barba, lo que me descolocó por completo. Estaba como 'bueno, esto no parece un agente del FBI' y todo eso. Estás obligado a ver entre 50-60 pruebas al día y estás escaneando todo rápidamente y como que lo descarté inicialmente basándome en que el look no era apropiado. Entonces, una de los de casting de Sony volvió porque sabía que estábamos teniendo problemas para dar con la gente apropiada y dijo 'puede que quieras mirar de nuevo a estas pocas pruebas', y él era uno de ellos".

Fecha de estreno: 19 de febrero

Cortafuego

Sinopsis: Tras la muerte de su marido, Mara (Belén Cuesta) viaja con su hija Lide, su cuñado, la mujer de éste, y el hijo de ambos a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado. Lo que iba a ser un intento de cerrar el duelo se convierte en una pesadilla cuando Lide desaparece justo cuando se declara un incendio forestal en la zona. Desesperada, la familia decide adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.

Protagonizada por Belén Cuesta ('La trinchera infinita'), Enric Auquer ('Casa en llamas'), Joaquín Furriel ('El refugio atómico') y Diana Gómez ('Valeria'), 'Cortafuego', construye una atmósfera inquietante marcada por la angustia de una búsqueda contrarreloj y el impacto emocional de una pérdida que lo pone todo en duda. David Victori ('Sky Rojo') es el creador, y completa el reparto con Candela Martínez y Mika Arias. Producida por Anxo Rodríguez y Ferran Tomás, nos encontramos ante un thriller psicológico que podría recordar en algunos puntos a la película de Angelina Jolie 'Aquellos que desean mi muerte'. Los incendios forestales siempre dan mucho juego en ficción, porque ponen a los personajes contra las cuerdas. Y en eso, Victori es un maestro, como ha demostrado en sus otros proyectos. Llega el 20 de febrero y es una apuesta firme de Netflix, al nivel de otras producciones españolas como 'El hoyo' o 'Nowhere'.

Fecha de estreno: 20 de febrero

Estrenos en Prime Video

Me has robado el corazón

Sinopsis: Eric, un joven ingeniero, tras conocer a Vera en una app de citas, la engaña para que sea su conductora. Huyen hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid, mientras la policía les persigue.

Óscar Casas y Ana Jara son dos de los protagonistas de esta comedia romántica, que finalmente se acaba convirtiendo en una road movie dirigida por Chus Gutiérrez. Una original mezcla de géneros basada en una idea original de Alberto Arruty, que se inspiró en una noticia real ocurrida en EE.UU. Pero es que el reparto está repleto de estrellas: Luis Zahera, Antonio Pagudo, Miguel de Lira, Ana Milán, Arturo Valls, Alba Gutierrez, Mario Marzo, Pol Granch, Juan Amoedo, Xurxo Carreño y Francis Lorenzo, entre otros. Y, pese a ser uno de esos rompecorazones oficiales de nuestro cine, Óscar Casas confesó en una entrevista reciente para Fotogramas que ni siquiera usa apps de citas. "Nunca he utilizado una app de citas, me daría mucha vergüenza, pero tengo amigas que las usan para conocer gente porque no tienen tiempo de hacerlo de la manera convencional.

Fecha de estreno: 16 de febrero

56 días

Sinopsis: Tras conocerse por casualidad en un supermercado, Oliver y Ciara se enamoran rápida y peligrosamente. 56 días después, los investigadores de homicidios llegan al apartamento de Oliver y encuentran un cuerpo sin identificar, brutalmente asesinado y descompuesto intencionadamente. ¿La mató él? ¿Lo mató ella?

Basada en la novela de Catherine Ryan Howard 'Obsesión', esta nueva serie de Prime Video está protagonizada por Dove Cameron, estrella de Disney Channel gracias a la serie 'Liv and Maddie' y las películas de 'Los descendientes'. Además de ser la prometida del cantante Damiano David, líder de Manneskin. De hecho, el cantante fue clave para que Cameron aceptara el papel de la serie y se sintiera un poco más liberada a la hora de interpretar a la protagonista.

"Mi pareja es europea y tiene mucho menos reparos con el complejo de pureza que los estadounidenses", confesó en una entrevista para Nylon. "Fui a la playa con él durante un descanso del rodaje, y todas las chicas se estaban quitando la parte de arriba. Él me dijo: 'Nadie te va a mirar. Estás totalmente segura. Si quieres, eres libre de hacerlo'. No es que me diera permiso, pero me dijo: 'Nunca has hecho esto. Es normal'". Y eso hizo que se quitara la vergüenza por completo. Junto a Avan Jogia, Cameron se mete de lleno en un thriller repleto de mentiras y contada en toda tiempos, protagonizando uno de las apuestas fuertes de la plataforma para este mes de febrero.

Fecha de estreno: 18 de febrero

Estrenos en Movistar Plus+

La deuda

Sinopsis: Lucas, un hombre de 47 años y Antonia, una anciana, conviven en un piso céntrico de la ciudad. A pesar de sus dificultades económicas, Lucas y Antonia, viven con afecto, ilusión y sentido del humor. Su vida transcurre de forma cotidiana hasta que un fondo de inversión adquiere el edificio para convertirlo en pisos turísticos. Lucas intenta conseguir el dinero necesario para evitar la pérdida de la casa, pero una decisión errónea cambiará el resto de sus vidas.

Protagonizada y dirigida por Daniel Guzmán, y acompañado en el reparto por Itziar Ituño, Susana Abaitua, Luis Tosar y Rosario García, esta película, producida en parte por RTVE, inauguró el último Festival de Málaga. Drama social con tintes de thriller. O thriller con momentos de drama social. Se mire por donde se mire, el tercer largometraje de Guzmán no deja indiferente. Y es de esas historias que te hacen pensar. "'La deuda' es, ante todo, una historia de amor. O varias historias de amor entre personas de diferentes generaciones que buscan afecto y que intentan encontrar su lugar. Es una historia emocional callejera, que tiene una parte de thriller importante donde se vertebra todo, pero yo la veo como una historia de necesidades y de afectos", reflexionó su director en una entrevista para RTVE.

Es una historia que habla sobre la gentrificación, pero también sobre el problema de la vivienda, de cómo vivimos cada vez más endeudados. Y el tema sobre la vejez y los ancianos siempre es algo que está muy presente en su cine desde que debutara en 2015, hace ya una década.

Fecha de estreno: 17 de febrero

La hermanastra fea

Sinopsis: Sigue a Elvira en su lucha por competir con su increíblemente bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio despiadado. Elvira hará lo que haga falta para captar la atención del príncipe.

Esta película noruega, dirigida y escrita por Emilie Blichfeldt, es un retelling bastante macabro y sangriento del cuento de la 'Cenicienta'. Mutilaciones, body horror... ganó el pasado Festival de Sitges, y está protagonizada por Lea Myren. Todo con ese toque de terror que la hace tan auténtica y uno de los grandes fenómenos del género este pasado año. "Tienes permiso para taparte los ojos, pero si lo haces y te arrepientes, me he asegurado de que la prótesis estará allí cuando vuelvas a mirar", explicó su directora en una entrevista para Kinótico. Y gracias a esta visión tan particular, vemos 'La Cenicienta' desde otro punto de vista mucho más tenebroso y macabro.

Fecha de estreno: 18 de febrero

Sé lo que hicisteis el último verano

Sinopsis: Cuando cinco amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de afrontar las consecuencias. Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una aterradora verdad: alguien sabe lo que hicieron el último verano... y está empeñado en vengarse. A medida que los amigos son acechados uno a uno por un asesino, descubren que esto ya ha sucedido antes, y recurren a dos supervivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997 en busca de ayuda.

Jennifer Kaytin Robinson, guionista de 'Thor: Love and Thunder' junto a Taika Waititi, es la encargada de dirigir este soft reboot de la saga de uno de los slasher más famosos del cine de terror. Contando de nuevo con la presencia de sus protagonistas Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr., trae la historia a la actualidad, y además con un toque muy divertido que le sienta genial a la saga. Es verdad que no consigue sorprender como otras (véase las nuevas entregas de 'Scream' o la propia 'Destino final' de la que hemos hablado antes), pero se divierte, no se toma demasiado en serio, y nos da un buen baño de sangre con referencias y un buen cast con caras nuevas. "Sé que cuando estamos juntos, son las mejores escenas que hemos hecho de cualquiera de las tres películas. Sé que hay otra por ahí, pero nunca la he visto. Estoy realmente orgulloso del trabajo que Love y yo reflejamos en la pantalla. Creo que es lo mejor que hemos hecho en la saga. Y no creo que haya nada que se le acerque", comentó Prinze Jr. en una entrevista para People.

Fecha de estreno: 19 de febrero

Los Tigres

Sinopsis: Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo, como ellos. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es "el Tigre", un buzo imbatible, el compañero que todos quieren ahí abajo, cuando en unos segundos te juegas la vida y lo haces todos los días. Estrella asiste a su hermano en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra, fuera del agua Antonio es un auténtico desastre. Ha vivido siempre el hoy, sin pensar nunca en el mañana, y su situación económica es delicada. Antonio tiene un accidente y le comunican que sus días de buceo van a acabar pronto. El futuro se les presenta oscuro y complicado. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Antonio no ve otra posibilidad, su hermana Estrella no lo ve claro. Como siempre.

Rodada en la provincia de Huelva, nos lleva a conocer un poco más el duro trabajo del buzo industrial (segunda profesión más peligrosa del mundo), contado con la férrea mano de Alberto Rodríguez, triple ganador del Goya (por 'La Isla Mínima' y 'El hombre de las mil caras'). Uniendo fuerzas con dos titanes como son Antonio De la Torre y Bárbara Lennie, es un duro drama con tintes de thriller que nos habla no solo de la presión de una profesión tan dura, sino de la familia, de las deudas... de todo. "He estado pensando en realizar esta cinta desde que conocimos la profesión del buzo", contó su director en una entrevista para RTVE. "La idea del thriller apareció cuando vimos que había una tubería que salía de la ría de Huelva y se metía ocho millas en el mar, hasta donde llegan los petroleros gigantescos que los buzos enlazan y cuidan".

Es una de las tapadas de esta gala de los Goya, pero nunca hay que descartar ni a Alberto Rodríguez ni a Antonio De la Torre, ambos nominados por su trabajo en la película. Y nos llega a Movistar Plus+ justo una semana antes de la 40ª gala de los premios.

Fecha de estreno: 20 de febrero

Devuélvemela

Sinopsis: Tras el fallecimiento de su padre, dos hermanos son adoptados por una mujer que vive en el bosque y cuyas actitudes les generan sospechas.

Michael y Danny Philippou saltaron al estrellato cinematográfico gracias a su debut en el cine de terror con 'Háblame'. Sí, la película de la mano que, cuando la tocas, entras en comunión con los espíritus. Los dos ex-youtubers australianos se han reconvertido y ahora mismo, hacen un cine de terror diferente y original, al que no estamos muy acostumbrados. Esta segunda película, 'Devuélvemela', también fue aplaudida por la crítica y por el público. De hecho, los gemelos confirmaron que habían trabajado a la vez en el guion de ambas. Visualmente poderosa, tiene una historia macabra y dura, con tintes dramáticos que la hacen especial. Y, además, cuenta con la increíble interpretación de Sally Hawkins.

"Trabajar con una actriz de ese calibre fue la experiencia más increíble de nuestra vida. Estamos obsesionados con el cine y ella también. Quiso explorar nuevos horizontes, y eso es precisamente lo que nos encanta hacer. Así que, desde el primer día, esa colaboración fue la experiencia más extraordinaria", contaron los hermanos en una entrevista para Aullidos.

Fecha de estreno: 22 de febrero

Estrenos en AppleTV

Lo último que me dijo (Temporada 2)

Sinopsis: Una mujer debe forjar una relación con su hijastra adolescente para encontrar a su marido, que ha desaparecido misteriosamente.

Basada en la novela de misterio de Laura Dave, publicada en 2021 y que se convirtió instantáneamente en el número uno en ventas del New York Times durante 48 semanas. Con Jennifer Garner como protagonista, se ha tomado casi tres años de paréntesis para traernos esta segunda temporada. El día a día del mundo del streaming. La época de temporadas de 20 episodios cada año ha desaparecido. Reese Witherspoon es la productora, y el reparto añade esta temporada a Judy Greer y Rita Wilson, además de Nikolaj Coster-Waldau, David Morse y Angourie Rice.

En los nuevos capítulos, Owen reaparece tras estar cinco años desaparecido y Hannah y Bailey se encuentran en una carrera contrarreloj para reunirse con él antes de que el pasado las alcance y sus vidas vuelvan a correr peligro, como ya ocurrió durante su búsqueda. Laura Dave es la guionista de la serie, junto a Josh Singer.

Fecha de estreno: 20 de febrero

