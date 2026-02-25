La actriz Sanseverina Lazar, Aidita en 'Aída', reaparece irreconocible y relata su infierno: "Necesité ayuda profesional"

Sanseverina Lazar saltó a la fama con tan solo siete años gracias a su papel de Aidita en la mítica serie de Telecinco 'Aída'. Una etapa que ella recuerda como un auténtico infierno por culpa del bullying que sufrió y que le llevó a alejarse del mundo de la interpretación en cuanto acabó la ficción.

Aidita era la nieta de Aída, la protagonista, que llegó a la comedia ya avanzada la serie y que apareció en más de 70 capítulos. Sin embargo, la fama que alcanzó con su personaje le pasó una factura muy alta, hasta tal punto que, desde que acabó no había vuelto a aparecer en televisión, hasta este pasado domingo 22 de febrero, cuando ha reaparecido en el plató de 'Fiesta'.

Sanseverina se ha sincerado con Emma García del calvario que pasó siendo apenas una niña. "Yo estudiaba en el colegio, se me daba bien, los papeles se me daban bien, para mí no era un trabajo, era un juego con el que me lo pasaba muy bien", reconoce la joven. Según explica, fue "cuando crezco un poco más y mi cara se empieza a ver más me doy cuenta de todo, empezaban a pararme por la calle".

El infierno de Sanseverina Lazar por culpa del bullying

De la noche a la mañana, su vida se convirtió en un infierno: "Pasé a ser accesible para todo el que me reconocía. Las bromas que se hacían en la serie luego me las hacían en la vida real, quiero pensar que los niños no eran conscientes del daño que estaban haciendo". Además, confiesa que prefirió llevarlo en silencio: "Lo llevé como pude, no se lo conté a mi familia, no quería que mis padres se enterasen de nada, no quería cargarles con eso". Tal mal lo pasó que se negaba a verse en la serie: "Le decía a mi madre que la quitara".

Cuando acabó la ficción, Sanseverina tenía 14 años. Ahora, con 26, Aidita ha regresado a la interpretación gracias a Paco León, quien ha dirigido la película 'Aída y vuelta' con casi todos los protagonistas de la serie. "Cuando terminó 'Aída' me di cuenta de que tenía que ponerme bien antes de seguir trabajando como actriz. Debía superar ese miedo que tenía a que me trataran mal después de hacer una serie. Yo quería vivir con amor", asegura.

Incluso confiesa haber llegado "a tener miedo por la calle, eran situaciones muy violentas que no te esperas. Te enganchan del brazo o te pegan un grito, cuando eres una niña estas cosas dan miedo. Necesité ayuda profesional y a mis padres siempre les tuve a mi lado". "Mis padres no sabían lo que me pasó. Se enteraron cuando se habló de hacer la película de Paco León. Yo tenía ciertos miedos por lo que viví en el pasado, me asustaba que hubiera críticas muy malas, demasiado malas", sentencia.

Afortunadamente, eso no ha pasado. La película está siendo un éxito en los cines y, además, ella se encuentra inmersa en dos proyectos que le han devuelto la ilusión por el mundo de la interpretación.