El irreconocible cambio físico de Sanseverina Lazar, la actriz que hizo de Aidita en ‘Aída’

‘Aída’ nació como un spin-off de la mítica ‘7 Vidas’ y pocos podían imaginar que iba a convertirse en todo un referente cultural. La serie protagonizada por Carmen Machi tuvo 10 temporadas y estuvo en antena desde 2005 hasta 2014, liderando muchas veces la audiencia. No solo eso sino que sobrevivió a la marcha de su principal protagonista y lanzó la carrera de Paco León, Eduardo Casanova o Ana Polvorosa. Y además, dio a conocer otros nombres como el de Sanseverina Lazar, ‘Aidita’.

Con su primera aparición en la sexta temporada de la serie (y habiendo participado en más de 70 episodios), Aidita llegó tras la marcha de Carmen Machi de ‘Aída’. Tras su ingreso en prisión, regresó su hija interpretada por Miren Ibarguren, y trajo con ella a su hija, nieta de la protagonista. Desde entonces, se convirtió en un personaje recurrente de la comedia de Telecinco hasta su final en la temporada 10. Entró en la serie con menos de 10 años, y ahora la jovencísima actriz acaba de cumplir 24.

Aunque, tras el final de ‘Aída’, no ha vuelto a trabajar en ningún proyecto como actriz y se retiró de las cámaras. Pero sobre todo para centrarse en estudiar Arte Dramático y poder seguir cumpliendo su sueño. «Trabajar en ‘Aída’ me enseñó a querer más esta profesión. Es un personaje que no se parece mucho a mí y, al empezar desde tan pequeña, he evolucionado muchísimo», confesó en una entrevista para el final de la serie.

Así ha cambiado Sanseverina Lazar.

‘Aída’, una serie que marcó a toda una generación

La serie creada por Nacho G. Velilla dominó el panorama televisivo durante casi sus diez temporadas de emisión. Emitida en Telecinco, lideró su prime time y sus chistes traspasaron muchas veces la pantalla. Lore, Lore, Macu, Macu es un ejemplo de ello. O Machu Pichu y el bailecito de Mauricio Colmenero. La serie siempre iba hacia el humor absurdo, y muchas veces metiéndose en chistes que hoy en día no podían hacerse. Trataba de criticar a sus propios personajes volviéndoles racistas, machistas y homófobos, aunque no siempre le salía bien (algo similar a lo que ocurre con ‘La que se avecina’).

«‘Aída’ es una ficción, una serie de humor. El personaje que protagoniza esta escena es Mauricio Colmenero, un hombre racista, machista y fascista que encarna todo lo que no queremos en nuestra sociedad. Sus opiniones no representan nuestra línea editorial, al contrario, las utilizamos para criticar caricaturizando un tipo de pensamiento». Así defendió la serie Julián Sastre, productor de ‘Aída’, cuando fue ampliamente criticada por un chiste racista.