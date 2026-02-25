La actriz Miryam Gallego (49), nominada a los Goya, destapa las consecuencias de rodar 'Águila Roja' en RTVE

El próximo sábado, Miryam Gallego podría hacerse con el Premio Goya 2026 a mejor actriz de reparto por su papel de Olalla en la película 'Romería' de Carla Simón. Pero, antes de llegar a este reconocimiento, la actriz gallega se ha labrado una extensa carrera en teatro, cine y televisión, cuyos últimos papeles han sido en '4 estrellas' y 'La Moderna', pero su interpretación más popular fue el de la Marquesa en la serie 'Águila Roja'.

Precisamente de su paso por la exitosa serie de TVE ha hablado en una entrevista concedida a 'El Mundo'. Reconoce que, ahora que ya han pasado unos cuantos años del final de la ficción histórica, se lleva "mejor" con el personaje: "Yo me siento una persona muy chiquitina en esta industria, y me gusta que sea así. Quiero ir a mi oficio, trabajar y desaparecer, es mi manera de entenderlo".

Aunque Miryam Gallego confiesa que en su día "no lo llevé bien tener tanto éxito, no supe gestionarlo y se volvió duro enfrentarme a la calle. Dejé de hacer mis actividades cotidianas, comprar en mi frutería, llevar a los niños al colegio, sacar la basura…, me recluí en casa y me hice daño a mí misma. Pero hoy, con la edad, después de haber subido y bajado, estoy muy agradecida a ese papel y a quien me dio la oportunidad de interpretarlo".

La actriz gallega no la importa reconocer que las alfombras rojas "no es un lugar donde me sienta cómoda". Aunque "admiro el glamour de algunas de mis compañeras, pero yo no estoy hecha de ese material. Aun así, me impone más mi trabajo, porque le tengo muchísimo respeto, soy como una niña que sigue teniendo miedo".

Miryam Gallego desvela su sueño si gana el Goya el próximo sábado

Miryam Gallego en 'Águila Roja'.

Durante su entrevista, Miryam Gallego también se sincera sobre cómo lleva el envejecer, sobre todo siendo actriz: "Mi carrera ha sido lentiña, no vivo con prisa y no soy una mujer a la que se me acumulen los guiones. He tenido periodos de mucho trabajo y otros de estar cocinando, limpiando y poquito más, haciendo que soy artista. Ahora pinto, ahora hago barro, ahora escribo… porque soy muy creativa y si paro estoy tristísima".

"Cuando no trabajo lloro mucho, y si no suena el teléfono me reinvento y hago otra cosa, por ejemplo, me dedico más a la docencia. He entendido que esta profesión es una montaña rusa y lo acepto, porque si no sería muy infeliz. Pero da vértigo, tengo tres hijos y la nevera hay que llenarla, no les dan de comer los lobos", explica.

Sobre su película, 'Romería' por la que está nominada a los Goya, Miryam Gallego reconoce que dijo que "sí sin pensarlo. No conocía el guion, ni yo ni los otros actores, porque nos llegó un año después", pero aceptó porque le "flipa" el cine de Carla Simón. La actriz define la película con la palabra de "sanación": "Porque creo que ese ha sido el objetivo y el proceso, para Carla y todas las familias que han vivido el dolor de la droga en silencio. Aun hoy va acompañado más de culpa que de otra cosa".

Miryam Gallego confiesa que le haría mucha ilusión ganar el Goya, y fantasea con una idea: "Me gustaría que subirán conmigo todas las mujeres del cine español, porque nos ha costado mucho, y aún sigo discutiendo por los roles que nos dan, no soporto que nos cosifiquen. Y subir también a los conductores que me recogen en la puerta de casa, el resto de señoras que hacen este oficio y a las que me dan de comer durante los rodajes. Esas cosas son las que más valoro desde siempre", sentencia.