La 8ª concursante de 'Supervivientes 2026': Actriz de una mítica serie de RTVE, presentadora y colaboradora

'Supervivientes 2026' ya calienta motores en Telecinco. Cuando finalice 'GH Dúo 4', dará comienzo una nueva edición del reality de aventuras por excelencia de la televisión. Y, poco a poco, vamos conociendo a los valientes concursantes que se lanzarán a la aventura.

Tras la confirmación de Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Álex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul y Maica Benedicto, este viernes Telecinco ha hecho oficial un nuevo nombre, el de Ivonne Reyes. La modelo y presentadora, que ya hecho casi de todo en televisión, confiesa estar preparada para este gran reto profesional y personal.

En su vídeo de presentación, Ivonne Reyes asegura tener muchas ganas de participar en 'Supervivientes 2026': "Espero que podamos disfrutar en conjunto, tengo muchísimas ganas de ir". Aunque reconoce que esta nueva aventura le da "muchísimo vértigo", deja claro que "está dispuesta a darlo todo y aprender muchísimo". La modelo sigue así los pasos de su hijo, Alejandro Reyes, quien fue participante de 'Supervivientes 2020'.

🏝️Ivonne Reyes, nueva concursante de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/uT0bE45pmv — Mediaset España (@mediasetcom) February 20, 2026

¿Quién es Ivonne Reyes, la nueva concursante de 'Supervivientes 2026'?

Ivonne Reyes es una actriz, presentadora y modelo venezolana que, sin embargo, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en nuestro país, donde llegó a principios de los 90. Su debut en la televisión española fue como azafata en 'El precio justo'. Aunque también fue presentadora en 'El gran juego de la oca' y actriz en la telenovela 'La verdad de Laura', serie de RTVE, su gran salto a la fama se produjo a raíz de sus colaboraciones en 'Esta noche cruzamos el Mississippi', late night presentado por Pepe Navarro en Telecinco.

Precisamente con Pepe Navarro la futura concursante de 'Supervivientes 2026' arrastra una polémica cruzada judicial desde que ella asegurase que el presentador es el padre de su hijo Alejandro, algo que él siempre ha negado. Este no será el primer reality de Ivonne Reyes, puesto que en el año 2017 ya participó en la quinta edición de 'GH VIP', donde se mantuvo 60 días en la casa, convirtiéndose en la octava expulsada. Allí vivió un romance con Sergio Ayala.

Esta nueva edición de 'Supervivientes' trae como principal novedad la marcha de Laura Madrueño, quien no seguirá al frente de las conexiones desde Honduras por decisión propia. En su lugar, estará María Lamela, que ha dado el salto a Mediaset tras años vinculada a La Sexta. Los que sí repetirán serán Jorge Javier Vázquez, al frente de las galas semanales, y Sandra Barneda, que se hará cargo de los debates dominicales.