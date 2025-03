Máxima tensión en 'De Viernes': Ivonne Reyes se planta y advierte con abandonar por el "engaño" del equipo

Este viernes, 14 de marzo, Ivonne Reyes ha sido una de las invitadas de '¡De viernes!'. La presentadora ha acudido al programa de Telecinco para hablar de sus problemas económicos tras admitir en la revista 'Lecturas' que está arruinada. Tan grave es la situación en la que se encuentra que incluso ha desvelado que no tendrá dinero en su cuenta bancaria hasta que no cobre por su intervención en '¡De viernes!'.

Por ello se ha mostrado muy agradecida con el programa. Aunque este agradecimiento ha durado más bien poco. En concreto, hasta que ha salido a relucir el nombre de Pepe Navarro. Tras permitirla hablar en profundidad sobre su complicada situación actual, los colaboradores del espacio han querido indagar sobre su relación con el comunicador, con quien durante años estuvo enfrentada a un litigio judicial por la supuesta paternidad de su hijo Alejandro.

Sin embargo, Ivonne Reyes no estaba por la labor de responder a esas preguntas. "Vine a hablar de mí, de mi situación. Estoy agradecida de que me escuchen a mí por primera vez", espetó, visiblemente molesta. Ángela Portero le daba las razonas por las cuales le habían sacado el tema: "Hacía mucho que no te veíamos y tú has publicado la sentencia en tus redes, no eludes el tema".

Pese a esto, la venezolana no ha dado su brazo a torcer: "Con todos mis respetos, pero no es el asunto que vine a tratar". Esta actitud de la invitada molestó mucho a la presentadora, Bea Archidona: "Es lógico que te preguntemos porque tú has publicado la sentencia. Es llamativo que lo saques a la palestra. La actualidad la habéis marcado vosotros, en este caso tú".

"La publiqué porque, con todo lo que había pasado, no me había detenido a pensar, lo quise poner porque empiezo a reaccionar", ha alegado Ivonne Reyes, quien ha insistido en que "cuando se dicta la sentencia, yo no puedo pasar por encima de la ley para ir a un laboratorio privado. No es lo que vine a hablar, pero no voy a pasar por encima de la ley y, lamentablemente, no confío". Sin embargo, Antonio Rossi, haciendo caso omiso a esta petición, le ha preguntado si se había visto con Pepe Navarro el 5 de febrero de 2016. Pero ella también se negó a contestar: "No, de verdad Antonio, no voy a entrar".

Tal ha sido su enfado que incluso se ha llegado a levantar del sillón y ha cogido su teléfono para hacer una llamada mientras los colaboradores le seguían preguntando. Tras convencerla de que se volviese a sentar, la invitada ha dejado claro que no iba a tolerar más preguntas sobre el asunto: "Si hay una más, me voy. Si no me quieren pagar, gracias. No voy a hablar de eso. Si van a seguir por aquí, no voy a seguir. El dinero se lo reparten entre ustedes. Si ya estoy mal, hice la entrevista y no era esto. No entiendo este engaño otra vez". "No te vamos a preguntar más por eso", le ha asegurado Santi Acosta.

Más dura que su compañero se ha mostrado Bea Archidona, quien ha querido dejar claro que el programa no había incumplido el contrato. "No te vamos a hacer más preguntas sobre eso porque respetamos que no estás cómoda, pero nosotros no hemos incumplido ninguna parte del contrato porque no había ninguna cláusula de que no se pudiese hablar de Pepe Navarro", ha sentenciado la presentadora.