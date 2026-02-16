Jesús Vázquez lanza esta seria advertencia a los jóvenes 'nostálgicos' del franquismo y agita conciencias

Jesús Vázquez ha entrado por la puerta grande a TVE como presentador del Benidorm Fest 2026 junto a Javier Ambrossi, Lalachus e Inés Hernand. Y el comunicador se ha sincerado sobre la grave situación de Telecinco así como el preocupante auge del fascismo entre las generaciones más jóvenes.

"Tengo una ilusión, unas ganas y una alegría… Estoy feliz de estar en la pública y me siento feliz por el recibimiento que he tenido. TVE es la cadena en la que estar ahora mismo. Está muy viva y, además, es la casa de la música, y yo amo la música", ha comenzado explicando el presentador durante su última entrevista para El Confi TV, sincerándose sobre su nueva etapa en el ente público tras desligarse de Mediaset.

Jesús Vázquez da la voz de alarma ante el auge del fascismo entre los más jóvenes: "Todo lo conquistado se puede perder"

Así, Jesús Vázquez tampoco ha dudado en pronunciarse sobre su ruptura con el grupo de Fuencarral tras más de 20 años ligado a Telecinco. "Hemos sido como un gran matrimonio. Mediaset siempre será un trozo de mi vida, pero las cosas ya no fluían como antes", ha confesado el comunicador, pronunciándose también sobre las reestructuraciones del grupo y los constantes cambios en su programación para frenar la fuga de espectadores.

"No entiendo muy bien qué criterio están siguiendo ahora, porque están dejando escapar el talento. No sé qué rumbo llevan. La gente en la calle me pregunta '¿Qué le está pasando a Mediaset?'. Preguntárselo a ellos porque ni yo mismo entiendo las decisiones que toman (...) Ojalá se recuperen y vayan por otra senda porque fue mi casa durante muchas décadas", ha sentenciado el presentador del Benidorm Fest 2026, que también ha aprovechado su encuentro con el citado medio para lanzar una advertencia los más jóvenes.

"Que la juventud no baje la guardia, que vive en un país con mucha libertad y con muchos derechos", ha advertido Jesús Vázquez sobre el auge de la extrema derecha entre las nuevas generaciones, que "añoran" los tiempos del franquismo. "Los derechos se conquistan, pero se pueden perder, ya lo estamos viendo. El lobo está asomando las orejas y todo lo conquistado se puede perder", ha subrayado el comunicador sobre el frágil estado de la democracia ante el calado de los grupos de extrema derecha.

"Los derechos no vienen de una cosa espontánea, vienen de una lucha muy grande", ha insistido el televisivo. "Cuando yo era niño, nos metían en la cárcel, y ahora nos podemos casar. Pero eso puede volver atrás porque hay algunos a los que les gustaría volvernos a meter en la cárcel", ha reflexionado el presentador, lanzando una importante advertencia a los más jóvenes de cara a las próximas elecciones.