El equipo de Luna Ki rompe su silencio tras su retirada del Benidorm Fest: Contundente comunicado con el motivo real detrás

La primera semifinal de Benidorm Fest 2026 celebrada este martes 10 de febrero ha llegado cargada de polémica, en este caso por la huida de Luna Ki en mitad de la gala. Tras interpretar su tema 'Bomba de amor', Jesús Vázquez anunció que la cantante había tenido que abandonar el recinto, mientras que María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, explicó más tarde que se encontraba indispuesta. Y horas más tarde, ha sido el equipo de la artista quién ha aclarado el motivo real tras su desaparición.

Tras declarar en numerosas ocasiones que se encontraba agradecida y emocionada por poder "cerrar un ciclo" con su participación en la edición de este año, la intérprete de 'Septiembre' ha vuelto a causar polémica en el festival de RTVE. Ya en 2022, la cantante tuvo que retirarse de la competición por no poder utilizar autotune durante su actuación final. Y en esta ocasión, un ataque de ansiedad no le ha permitido disfrutar de la gala al completo, ausentándose durante la segunda mitad en la que el jurado otorgaba las puntuaciones.

El equipo de Luna Ki aclara los motivos tras su desaparición del Benidorm Fest: "Requirió atención inmediata y retirada del foco público"

'Bomba de amor' no quedó entre los seis temas finalistas de la primera tanda del Benidorm Fest 2026, pero Luna Ki no estuvo en la 'green room' para recibir los puntos del jurado y el público. "Queremos aclarar que Luna tuvo que abandonar el recinto justo al finalizar su actuación, antes de que dieran comienzo las votaciones. La artista sufrió un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público", ha comenzado aclarando Glass Agencia, equipo de management de la cantante en un comunicado emitido este mismo miércoles.

"Detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible; la salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional o espectáculo. Por ello, pedimos a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales responsabilidad, empatía y respeto en estos momentos delicados", han subrayado, explicando el motivo de peso que obligó a la intérprete a abandonar la gala de forma abrupta.

"Queremos agradecer profundamente a RTVE, y de manera especial a María Eizaguirre y César Vallejo, por su trato humano, su comprensión y el apoyo brindado a la artista y a todo el equipo ante esta situación. Luna se encuentra ahora mismo descansando, contenida por su entorno y sus seres queridos. Gracias también a quienes envían mensajes de cariño sabiendo ver a la persona detrás del personaje", ha concluido el equipo de Luna Ki mientras la artista mantiene su silencio en redes.

"Luna es una artista de los pies a la cabeza y lo que pasa es que ella es todo sensibilidad. Es todo corazón. Es una persona hipersensible. Luna es tan auténtica… es siempre tan de verdad. Y me gustaría mandarle todo nuestro cariño. Decirle que estamos aquí con ella. Quiero que sepa que está acompañada (...) Así que pido, sobre todo, mucho respeto y mucho cariño para una artista que ha dado mucho al Benidorm Fest", llegó a señalar la directora de comunicación de RTVE horas después de la marcha de Luna Ki, durante la rueda de prensa posterior a la primera semifinal.