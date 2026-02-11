El Benidorm Fest 2026 sufre una acusada pérdida de audiencia en TVE y su 1ª semifinal es la menos vista de la historia

El Benidorm Fest 2026, con Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand al frente, celebró anoche su primera semifinal en La 1 de RTVE ante 850.000 telespectadores de media, lo que se tradujo en un 11,1% de cuota de pantalla. Se convierte así en la primera gala eliminatoria menos vista y competitiva desde que se creó el certamen.

Había mucha curiosidad por saber cómo podría afectar que España no vaya a participar en Eurovisión 2026, pues la razón de ser de este concurso es la de servir de preselección para elegir al candidato o candidata a representar al país en el festival europeo de la canción.

Finalmente, los datos no se han salido de los pronósticos, con una fuerte bajada en seguimiento de casi 400 mil espectadores menos que en el Benidorm Fest 2025. En concreto, pierde 365 mil fieles y dos puntos porcentuales de share con respecto a la primera semifinal del pasado año, que fue la segunda más vista y la más competitiva (13,1% y 1.215.000).

Benidorm Fest 2022: 1.534.000 y 11,8%

Benidorm Fest 2023: 1.044.000 y 10%

Benidorm Fest 2024: 1.005.000 y 10,8%

Benidorm Fest 2025: 1.215.000 y 13,1%

Benidorm Fest 2026: 850.000 y 11,1%

Ni que decir tiene que, además de esa menor expectación, su tardío horario no ayudó. Arrancar al filo de las 23:00 horas, justo después de 'La Revuelta', y finalizar la gala pasada la una de la madrugada permitió inflar el porcentaje, sí, pero mermó considerablemente -como ya hemos visto- el promedio de espectadores.

Por targets de edad, nuevamente el Benidorm Fest 2026 sobresalió en el público juvenil (13 a 24 años) y adulto-joven (25 a 44 años) con un 14% y un formidable 26,1% de cuota respectivamente.

#BenidormFestSemi1 registra un 11.1% de share y una media de 850.000 espectadores en la noche de @la1_tve



🎶 Destaca en jóvenes en espectadores de 13 a 24 años (14% de share) y de 25 a 44 años (26.1%)



Frente a la competencia, la primera semifinal del programa musical de TVE sufrió una derrota ante Antena 3 por un margen muy reñido, pero suficiente como para no alcanzar el buscado liderazgo. En coincidencia directa, de 22:59 a 1:02 horas, la suma del tramo final de 'El Hormiguero' y la serie turca 'Renacer' promedió un 11,4% frente a ese 11,1% que anotó el Benidorm Fest.

No obstante, y en conclusión, a pesar del no liderazgo en audiencias (fue segunda opción) y de la acusada pérdida de televidentes, hasta llegar a convertirse en la 1ª semifinal menos vista de la historia, logró salvar el doble dígito. Algo que a priori no estaba tan claro. Habrá que ver cómo evoluciona su rendimiento en la segunda semifinal de este próximo jueves.