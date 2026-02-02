Incredulidad con Leiva en 'La Revuelta' por lo que las cámaras de RTVE le han captado durante su despedida

Leiva ha regresado este lunes a 'La Revuelta' con varios trabajos que promocionar bajo el brazo. Si bien ha vuelto a encontrarse con David Broncano para hablar sobre su gira mundial que finalizará en Madrid el próximo septiembre, también ha acudido para celebrar su nominación a los premios Goya por su documental 'Hasta que me quede sin voz'. Sin embargo, el momento más destacado de la noche ha llegado justo al final de su entrevista, cuando se despedía con una actuación en directo.

"Está bien, porque antes de cada gira me opero. Me da un poco de energía eso que me inyectan en mis cuerdas vocales para poder hacer la gira pero eso se va reabsorbiendo poco a poco hasta que vuelvo a la casilla de salida", ha comenzado confesando el intérprete sobre su delicada condición vocal que le obliga a realizarse intervenciones antes de subirse al escenario. Cabe recordar que el cantante padece una lesión irreversible de la cuerda vocal izquierda.

Así, el invitado se ha sincerado sobre los efectos de las intervenciones que se realiza periódicamente para poder seguir interpretando sus temas en directo. "Igual me estoy equivocando, porque no sé si tiene muchos años de recorrido como para saber. Pero yo creo en mi doctora y ella dice que las operaciones, que ya llevo 4, no tienen un efecto dañino, sino todo lo contrario", ha asegurado Leiva.

Leiva presenta por primera vez en directo "Hasta que me quede sin voz", la canción original de la película documental, nominada a los premios Goya 2026.



Fechas de la gira:

3 y 4 de julio - Vigo

18 de julio - Cádiz

15 de agosto - Alicante (Torrevieja)

8, 9, 29 y 30 de septiembre… pic.twitter.com/nGw8GKhtyb — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 2, 2026

"Lo que pasa es que el post operatorio es un infierno, son muchos meses y te quedas totalmente afónico, sin voz", ha confesado minutos antes de tomar el escenario de 'La Revuelta' para interpretar uno de los temas de su último disco en directo. Sin embargo, antes ha dejado descolocado a David Broncano con su última táctica para librarse de responder a las preguntas más temidas del programa.

"Una cosa, esto es una gilipollez y antes de irme quiero dártelo", ha señalado Leiva interrumpiendo al humorista, que estaba a punto de enfrentar la recta final de la entrevista, marcada por las cuestiones del sexo y el dinero. Así, el artista le sorprendía con un misterioso regalo que el presentador no tardaba en abrir. "¿No te hago las preguntas clásicas? Las sustituyes...", le preguntaba decepcionado mientras este asentía a modo de respuesta y le entregaba una foto desnudo junto a su madre.

"Vaya golpe me he llevado, uno fuerte", ha lamentado el conductor de 'La Revuelta', que daba por finalizada la entrevista para dar paso al momento más esperado de la noche: su actuación en directo. Y más allá de los aplausos que el cantante recibe a menudo con sus interpretaciones en el programa, ha habido un detalle de su escenografía que ha llamado la atención de todos los espectadores del programa en redes sociales.

Al colocarse la guitarra para comenzar a actuar, se ha podido ver en pantalla con claridad una pegatina de grandes dimensiones en el instrumento en que se leía 'FUCK TRUMP'. Toda una declaración de intenciones por parte de Leiva en un momento clave de incertidumbre y alarma por lo que el presidente de Estados Unidos está llevando a cabo tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Y las reacciones no han tardado en llegar a X. "Siempre en el equipo de Leiva", ha escrito Pablo Fernández, portavoz de Podemos, mostrando su total apoyo a la causa que el cantante ha defendido desde el espacio de TVE este lunes con su gesto. "Qué pasada tan bonita 'La Revuelta'. Qué grande Leiva! Ole tu y ole la pegatina de tu guitarra", ha aplaudido otra espectadora.

