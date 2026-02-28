Famosos hasta en la sopa: El desgaste de los talents shows ante la sobresaturación de RTVE en su programación

Dicen que ya está todo inventado en televisión y, viendo el panorama, quizás tienen razón. En España, cuando una tendencia funciona, se explota hasta el hartazgo. Imagino que pasa igual en todas partes, pero aquí parece que somos especialistas en empachar al personal con la misma fórmula. Las cadenas encuentran un filón y lo explotan hasta la extenuación, ignorando el declive de sus audiencias. Le ocurrió en su día a Telecinco con los realities; le sucederá a Antena 3 en algún momento con los culebrones turcos, y La 1 está ahora acusando el desgaste de tanto talent de famosos haciendo cosas.

El punto de partida lo marca 'MasterChef', que se estrenó en RTVE hace ya 13 años con su versión de anónimos. Luego llegaron sus derivadas y ya van casi 40 ediciones del concurso culinario entre niños, abuelos, adultos y famosos. El éxito de este primer 'MasterChef' dio pie a una relación comercial entre el ente público y la productora Shine Iberia, que dura hasta nuestros días. La misma empresa audiovisual fue también la encargada de llevar a cabo 'Maestros de la costura', en sus versiones con anónimos y celebrities. Y la cosa no termina aquí, este año han logrado encasquetarle a La 1 el talent de decoración 'Decomasters'.

La alianza de RTVE con la productora de 'MasterChef' a la que no se termina de ver el beneficio

Un vínculo empresarial con la productora que dirige Macarena Rey del que, a día de hoy, no se termina de ver el rédito que le saca RTVE. Sí, 'MasterChef Celebrity' todavía mantiene audiencias notables, pero ¿es necesaria una segunda edición de 'Maestros de la costura Celebrity', teniendo en cuenta lo desapercibida que pasó la anterior? El programa presentado por Raquel Sánchez Silva tiene una nueva edición en ciernes, sin Palomo Spain, cuando en su primera temporada VIP, emitida en 2025, cosechó una modesta media del 10,1% de cuota de pantalla. Y nada malo que decir de Shine Iberia en este sentido, que es una productoraza que ha demostrado su capacidad para hacer entretenimiento a lo grande en España; el problema está en que ambas partes no sean capaces de arriesgarse a producir otras cosas.

Más allá de los acuerdos comerciales entre productora y cadena, que solo nos interesan a quienes nos dedicamos al medio, hay un agotamiento palpable del público con los talents de celebrities. La gente está cansada de ver a famosos haciendo cosas, o, si más no, de verlos haciéndolas con las mismas estructuras de formato. A los múltiples programas aportados por Shine, este 2026 hay que sumarle el concurso 'Top Chef: Dulces y Famosos', producido por Boxfish.

Un suma y sigue de programas de famosos en RTVE que ya no consiguen seducir a la audiencia. La cadena tiene actualmente en antena 'Decomasters', tercera opción de la noche del lunes, por debajo del 10% de share, y lo de los postres con Paula Vázquez, que no llega a los 600.000 espectadores de media. La saturación de programas del mismo estilo que venimos arrastrando, y su simultaneidad en el mismo trimestre, ha sido letal para ambos. El espectador ya no diferencia entre unos y otros y, en una estrategia de promoción, es difícil hacer que destaquen cuando se emiten en la misma semana.

Ver a Loles León cocinar un bacalao al pil pil en 'MasterChef Celebrity' podía tener su gracia en 2016, por novedoso, pero ver a Eduardo Casanova o a La Terremoto de Alcorcón en 'Decomasters', cuando ya los hemos visto antes en 'MasterChef' o en 'Maestros de la costura Celebrity', ya no sorprende a nadie. Los mismos famosos pasando por caja, ya sea raspando gotelé o haciendo macramé. El problema no es solo quiénes participan, sino que el armazón tampoco cambia: misma mecánica de juego, un jurado cada vez más infantilizado y un horario y una duración de programa extenuante que roza las tres horas.

No hace falta desterrar este tipo de formatos para siempre, pero sí espaciarlos en el tiempo. Viendo los datos de audiencia, que desde hace años marcan una tendencia descendente, es momento de afinar el criterio de lo que termina produciéndose. Y de hacer otras cosas. RTVE tiene talento y presupuesto para diversificar su oferta nocturna. El entretenimiento debe seguir muy presente —y saben hacerlo—, pero quizá ha llegado el momento de probar fórmulas que vayan más allá de lo que ya brilló en su día. Por muy buenas que estén las lentejas de tu madre, si las comes cada día terminas por aborrecerlas.