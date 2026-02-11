El creador de 'La que se avecina' firma una de las frases del día tras el ataque machista a Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero'

Alberto Caballero, creador de series como 'La que se avecina', 'Machos Alfa' o 'Muertos SL', ha mostrado públicamente su solidaridad a Sarah Santaolalla tras el ataque machista de parte de Rosa Belmonte en 'El Hormiguero' durante el programa del martes.

La analista política fue humillada por su aspecto físico en un programa de máxima audiencia como el de Antena 3. El comentario, como decimos, lo realizó Belmonte, periodista, escritora y colaboradora habitual del formato producido por 7yAcción.

"¿Esa que es mitad tonta, mitad tetas?", soltó a bocajarro a la hora de referirse a Sarah Santaolalla. Después, para tratar de escurrir el bulto y cubrirse las espaldas ante la barbaridad que acababa de soltar, Rosa Belmonte añadió: "Eso es una frase de la serie 'La maravillosa señora Maisel'. Se lo he copiado".

Por su parte, Pablo Motos y colaboradores como Juan del Val y Rubén Amón reaccionaron al ataque riendo; lo cual ha sido aún más vergonzante. En definitiva, machismo en prime time y, una vez más, desde el plató de 'El Hormiguero', donde lamentablemente llueve sobre mojado.

"Sara, si esta gente tiene la necesidad de meterse contigo, es que estás haciendo las cosas bien"

Pues bien, la respuesta social está siendo atronadora contra el programa de Antena 3 por no censurar tales palabras y contra la propia Rosa Belmonte por ser autora de semejantes palabras.

Y entre las múltiples reacciones que se están registrando se encuentra la de Alberto Caballero, que ha dejado un mensaje de apoyo a Sarah Santaolalla en su cuenta de Instagram. "Sara, si esta gente tiene la necesidad de meterse contigo, es que estás haciendo las cosas bien", ha sentenciado el guionista de 'La que se avecina'.



