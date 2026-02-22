El comunicado del hermano de los Gemeliers sobre su estado tras la agresión homófoba que les llevó al hospital

Este sábado, 'Fiesta' adelantaba en exclusiva que Jesús y Daniel Oviedo, los Gemeliers, habían sufrido una brutal paliza a la salida de una discoteca cuando estaban celebrando su cumpleaños con amigos y sus respectivas parejas. Una agresión que llevó a los hermanos a tener que ser ingresados en el hospital.

"Jesús y Daniel estaban celebrando su cumpleaños en la discoteca Bandido cuando, a la salida, unos desconocidos agredieron tanto a los artistas como a sus novias", explicó Jorge Moreno antes de informar de que tanto los cantantes como sus parejas habían tenido que ser ingresados en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por el estado que presentaban.

"Hay imágenes de la agresión y son brutales. Me dicen que en un momento hay hasta cinco personas dándole patadas a un amigo de Daniel y Jesús. Los hermanos están convencidos de que estas personas estaban observándoles y que habían salido 'a la caza del famoso'", prosiguió explicando el periodista tras relatar que un grupo de chicos les profesaron insultos, muchos de ellos homófobos, a los cantantes y su grupo de amigos y novias.

Un día después, 'Fiesta' ha dado la última hora del caso y ha conectado con Juan Carlos Oviedo, hermano mayor de los cantantes, para conocer el estado de salud de los Gemeliers tras ser dados de alta. "Ayer fue su cumpleaños y traté de ponerme en contacto con ellos para felicitarles pero no me cogían el teléfono y mis padres tampoco lo conseguían. Y al final me contestaron para contarme que estaban en el hospital, que tenían golpes y que estaban afectados con los ojos y la respiración", explicaba Juan Carlos.

"Ellos no se han metido en ninguna pelea, iban a celebrar su cumpleaños con sus amigos y sus parejas y de repente había un grupo esperándoles fuera con insultos homófobos y a la busca de ellos además con gas pimienta", relataba el hermano mayor de Jesús y Daniel Oviedo. "Los agresores estaban dentro de la discoteca, verían que ellos salían y fueron fuera a increparles", seguía contando Juan Carlos. "Primero fueron a por los amigos, a por Daniel, a por la novia de Jesús y cuando salió Jesús ya empezaron a rociarles con gas pimienta a todos", detallaba el hermano mayor de los Gemeliers.

Tras ello, Juan Carlos Oviedo no dudaba en poner en valor como sus hermanos son gente pacífica y que jamás se han metido en problemas. "No todo el mundo cuenta cuando los personajes conocidos que hay mucha gente que los insulta y se creen que por derecho de ser conocidos le puedes decir cualquier gracia. Para mí no es la primera vez que voy con ellos y escucho la palabra 'maricón'", proseguía contando. "Es terrible que por ser conocido recibas insultos, no nos entra en la cabeza", reaccionaba Emma García.

"Uno con la fama asume que te van a pedir una foto o un autógrafo que es lo positivo de este trabajo. Se agradece que la gente te conozca y sea cariñosa, pero eso no significa que tengas el derecho a decir lo que te de la gana y a increpar", insistía el hermano mayor de los Gemeliers.

Juan Carlos Oviedo en 'Fiesta'

El mensaje de Juan Carlos Oviedo en redes sociales

Más allá de entrar en 'Fiesta', Juan Carlos Oviedo ha querido lanzar un comunicado en sus redes sociales revelando todo lo sucedido y cómo se encuentran sus hermanos. "Ayer fue el cumpleaños de mis hermanos y lo que iba a ser un día especial terminó en una pesadilla. Sufrieron una agresión, que ya está en manos de la policía, a quienes también queremos agradecer su trabajo y su rapidez. La investigación está en marcha y ya se cuenta con información clara sobre los responsables", empieza diciendo.

"Gracias de corazón por todos los mensajes, el cariño y el apoyo. Gracias a periodistas y cadenas de televisión con las que he hablado por el respeto, la comprensión y el trato en un momento tan delicado", prosigue diciendo el hermano mayor de los Gemeliers.

"Como representante familiar, quiero contar que ellos ya están bien y descansando. Seguiré atendiendo a medios con todo el cariño y compartiendo la información para que esto se conozca, y ojalá no pase a nadie más. Cuándo se encuentren con más fuerza, ellos hablarán con la cercanía y el respeto de siempre. Gracias de verdad", concluye el comunicado del hermano de Jesús y Daniel Oviedo.