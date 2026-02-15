El Benidorm Fest puso en un aprieto mayúsculo a Lalachus por este error de TVE: agitando el pinganillo y balbuceando

Si bien Tony Grox y Lucycalys se convirtieron en los protagonistas de la noche al alzarse con el trofeo gracias a su tema 'T amaré', Lalachus también ha protagonizado uno de los momentos más sonados de la gala final del Benidorm Fest 2026. Cuando la humorista se encontraba dando paso a la actuación de Kitai, un ligero retraso en la escaleta dejó a la de Fuenlabrada sumida en una incómoda escena que ha corrido como la pólvora en redes.

Junto a la veterana Inés Hernand y sus compañeros Jesús Vázquez y Javier Ambrossi, que se estrenaban este año junto a ella al frente del concurso de TVE, la colaboradora de 'La Revuelta' fue una de las encargadas de dar paso a las actuaciones de los finalistas durante los momentos previos a conocer a los ganadores de la noche. Y justo antes de que Kitai arrancase su número, la cómica atravesó un complicado traspiés del directo.

El mal trago de Lalachus en el Benidorm Fest durante la presentación de Kitai por un inesperado retraso

"Abrieron la primera semifinal de este Benidorm Fest y lejos de achantarse ante esa responsabilidad salieron y se comieron el escenario. Incluso se cargaron una cámara... Seguro que hoy tampoco se cortan y de hecho ya han adelantado que igual pasa algo...", comenzó explicando Lalachus, que ya parecía estar alargando sus palabras más de lo esperado ante un ligero retraso del inicio de la actuación.

"¿Qué va a pasar? No sé, a mí esta gente me tiene muy intrigada. Eso es hacer clickbait y lo demás son tonterías. A ver qué hacen, prometieron un rock increíble esta noche. ¡Un aplauso para Kitai!", anunciaba la presentadora del Benidorm Fest arrancado los aplausos entre el público para justo a continuación comenzar a ajustar su pinganillo con una mirada algo incómoda y confusa hacia la cámara.

Fue justo en ese momento cuando se dio cuenta de que tenía que seguir rellenando tiempo en directo mientras preparaban toda la puesta en escena en el escenario. "Todavía queda un poquito, que están todavía... Pero no pasa nada", resolvía la humorista, que comenzaría entonces a improvisar con cierta dificultad. "Ellos han reivindicado las bandas, los locales de ensayo, las salas, los conciertos... La música en directo vaya", explicaba.

"Un cotilleo... Son rockeros ecosostenibles, toda la moda que llevan se la han hecho ellos, que me lo han dicho. Los cinturones y todo. Así que... En sus giras, siempre van... en furgoneta eléctrica", balbuceaba finalmente Lalachus sin poder contener la risa para finalmente dar paso a la actuación del grupo con visible alivio en su rostro.