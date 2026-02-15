'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de celebrarse la esperada boda de Adriana y Rafael y de que la mujer se haya puesto de parto viendo peligrar su vida y la de su bebé así como la llegada enigmática de Enriqueta, la madre de Braulio.

La serie de RTVE y Netflix afronta su semana más decisiva en los capítulos que se estrenarán entre el lunes, 16 de febrero y el viernes, 20 de febrero a partir de las 17:45 horas a través de La 1. Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios a continuación:

Avance del capítulo 355 de 'Valle Salvaje' del lunes 16 de febrero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio no duda en consultarle a José Luis sobre don Eduardo porque le llama la atención que nunca haya oído hablar de él Después, Atanasio le dice a Matilde que algo debe pasar porque Mercedes le mintió con lo de las misivas de Gaspar.

Alejo se enfrenta tanto a Rafael como a José Luis por no estar junto a Adriana durante el parto pues cree que ambos se arrepentirán de no estar en el día más importante de sus vidas.

Eva trata de advertir a Pepa sobre lo que le pasó a Martín en su ausencia en el Valle mientras que Amadeo le reconoce al lacayo que no le gusta nada la actitud que está teniendo en los últimos tiempos.

Adriana sigue sufriendo en pleno parto de su bebé pues la criatura viene de nalgas complicándolo todo. De hecho, se notan caras de preocupación en Rafael, José Luis y Luisa.

Victoria se encara con José Luis por su actitud hacia ella y él le recuerda que lo está perdiendo todo. Por su lado, Braulio le promete a Enriqueta que será más cauto a partir de ahora.

Luisa en 'Valle Salvaje'

Avance del capítulo 356 del martes 17 de febrero

Braulio le revela a Alejo que es el único en quien confía para esclarecer la muerte de su padre.

Mientras tanto, Luisa, superando el miedo, se atreve a contarle a Pepa lo que escuchó a las parteras… Pero ¿su hermana la creerá o pensará que ha perdido el juicio?

Avance del capítulo 357 del miércoles 18 de febrero

Braulio interroga a Mercedes sobre el vínculo entre Bernardo y Domingo, incomodándola.

A su vez, Pura, la partera, visita a Luisa y desacredita sus sospechas. Mientras tanto, Dámaso sorprende a Victoria con una propuesta tan inesperada como peligrosa… ¿Se atreverá a aceptarla?

Avance del capítulo 358 del jueves 19 de febrero

Dámaso le propone a Victoria una alianza contra José Luis y convence a Mercedes para que engañe a Victoria.

Mientras, José Luis encara a Alejo tras enterarse de que apoya a Braulio en su investigación. Pero el joven se explica: todo forma parte de un plan mayor. ¿Logrará engañar a su primo?

Avance del capítulo 359 del viernes 20 de febrero

Enriqueta aconseja a su hijo sobre sus próximos pasos, mostrando su faceta más ambiciosa y taimada.

Atanasio le trae a Matilde información fresca sobre “Eduardo”. ¿Habrá descubierto quién es realmente? En cuanto a Adriana, la joven se debate entre la vida y la muerte.

¿Qué pasó en el último episodio de 'Valle Salvaje'

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana estaba al límite y aseguraba a Luisa que siente que algo va mal con su bebé. Mientras Bárbara reconocía que jamás ha visto a su hermana con tanto miedo y Rafael le decía que ese miedo también lo sentía él al ver la situación de su mujer y su hijo.

Por su parte, José Luis se encaraba con Rafael recordándole que en su casa se hace lo que él impone pero su hijo no dudaba en advertirle de que ahora el duque es él y por tanto si alguien tiene poder es él.

Mientras, Pura le decía a Victoria que van a tener que rezar mucho si quieren que el parto de Adriana salga bien. Y Alejo sentía que Luisa no le ha contado toda la verdad sobre la situación de Adriana.

Asimismo, Adriana le reconocía entre lágrimas a Rafael que tiene mucho miedo y su marido tampoco podía contener la emoción ante el peligroso parto de su mujer. Pero Pura le pedía que haga un esfuerzo pues tiene que intentar dar a luz por su bien y por el de su hijo.

Por otro lado, Enriqueta le pedía a su hijo Braulio que deje de ser tan imprudente y de preguntar sobre la muerte de su padre tras la advertencia de José Luis. Y Mercedes y Dámaso se enfrentaban con José Luis recordándole que él les asedió durante semanas dejándoles sin tierras y sin comida.