'Valle Salvaje', avance semanal próximos capítulos: La traición a Bárbara y una llegada que lo sacude todo

Después de varias semanas con parones y de que esta semana solo se emitieran tres episodios, 'Valle Salvaje' vuelve a la normalidad a partir de la próxima semana con cinco nuevos episodios en su horario habitual en las tardes de La 1.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde trataba de saber cómo se enteró Victoria de que se iba a casar con Atanasio y la duquesa no dudaba en decirle que alguien le contó sus planes. Tras ello, Victoria amenazaba sin miramientos a Atanasio con que lo echará de Valle y que lo hará solo porque no permitirá que Matilde le acompañe.

Por su parte, Dámaso le decía a José Luis que a veces hay que aceptar las consecuencias derivadas de las decisiones que se toman. Paralelamente, Mercedes le reconocía a Dámaso que no quiere enamorarse de él. Y después, él se encaraba con Victoria y le advertía de que no olvidará su afrenta y terminaba cogiéndola del cuello.

Eva le aconsejaba a Martín para que arregle sus problemas con Francisco y con Pepa y que no espere a que sea demasiado tarde. Mientras, Pepa le pedía a Francisco que no se aleje de ella y que no quiere perderle nunca.

José Luis se enfrentaba con Alejo para rogarle que cumpla de una vez con su pacto y obligue a Luisa a abandonar el Valle para siempre. Finalmente, Luisa decidía marcharse junto a su hijo sin despedirse de nadie.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 12 al 16 de enero:

Avance del capítulo 331 de 'Valle Salvaje' del lunes 12 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Martín muestra su cansancio porque siempre le digan lo que tiene que hacer y deja claro a Eva y Amadeo que no son sus padres. Mientras Pepa le sugiere pasear juntos pero él la rechaza y Francisco trata de aconsejarle.

Atanasio le informa a Matilde de que ha llegado la hora de pasar a la acción y ambos no dudan en presentarse ante el duque para revelarle que son pareja. ¿Pero cómo se lo tomará José Luis?

Por su parte, Victoria pilla a Dámaso y a Mercedes besándose sin que sepan que les está espiando.

Pedrito intenta animar a Bárbara, que confiesa cuánto echa de menos a Leonardo. Es entonces cuando llega una noticia que deja a Bárbara sin aliento: Leonardo e Irene se han casado.

Avance del capítulo 332 de 'Valle Salvaje' del martes 13 de enero

José Luis reúne a la familia para anunciar lo ocurrido en Burgos… y la noticia cae como una bomba. Nadie queda indiferente.

Mientras, Alejo, firme y valiente, encara a su padre con una decisión inesperada: quien debe marcharse del valle no es Luisa.

Avance del capítulo 333 de 'Valle Salvaje' del miércoles 14 de enero

Presionada por José Luis, Victoria advierte a Dámaso del riesgo de enfrentarse al futuro consejero real. Pero él, desafiante, deja claro a Mercedes que no teme a nadie.

En la Casa Pequeña, todo se detiene cuando una misiva urgente llega para Luisa… ¿qué noticias trae?

Avance del capítulo 334 de 'Valle Salvaje' del jueves 15 de enero

Gracias a Alejo, Bárbara recibe la carta que confirma una traición que destroza su corazón…

Mientras, Dámaso hace una ofensiva que obliga a Victoria a plantarle cara… Pero la reacción de su esposo deja a la Salcedo temblando. ¿Hasta dónde llegará Dámaso?

Avance del capítulo 335 de 'Valle Salvaje' del viernes 16 de enero

Victoria ejerce de mensajera y, temerosa, le transmite al duque la última demanda de Dámaso… ¡es lo último que se esperaba!

Esa misma noche, una visita inesperada sacude palacio. El pasado ha regresado a Valle Salvaje.