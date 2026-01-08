Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 9 de enero: la marcha de Luisa y Victoria, amenazada

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio le advertía a Matilde de que por respeto al duque tienen que evitar cualquier tipo de escándalo en el Valle y por tanto entrar en guerra con Victoria.

Asimismo, Atanasio no dudaba en dejarle claro a Martín que él y su hermana volverán a intentar casarse después de que Victoria echara al traste su anterior compromiso. Mientras, Victoria le recordaba a Martín que su obligación es estar al tanto de todo y contarle todo lo que sepa y que sino todos pagarán las consecuencias.

Alejo le anunciaba a Luisa que firmó un acuerdo con José Luis para conseguir sacarla de prisión a cambio de que ella y su hijo Evaristo se marcharan lejos de Valle Salvaje y no continuaran con su relación. Tras ello, Luisa no dudaba en pedirle ayuda a su Pepa para ayudarle a preparar su viaje.

Por su parte, Adriana animaba a Bárbara a que siga luchando por el amor de Leonardo pese a su futuro compromiso con Irene. Mientras, Luisa se despedía de Adriana dejando claro que nunca la va a olvidar levantando las sospechas en su amiga sobre su posible marcha.

Victoria le advertía a Dámaso que está segura de que si Bernardo regresa no le va a hacer ninguna gracia saber lo de su relación con Mercedes y que con ello se está ganando la animadversión de dos duques. Y Mercedes se disculpaba con Dámaso por haber dudado de él por culpa de Victoria.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes, 9 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 330 de 'Valle Salvaje' del viernes 9 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde trata de saber cómo se enteró Victoria de que se iba a casar con Atanasio y la duquesa no duda en decirle que alguien le contó sus planes. Tras ello, Victoria no duda en amenazar a Atanasio con que lo echará de Valle y que lo hará solo porque no permitirá que Matilde le acompañe.

Por su parte, Dámaso le dice a José Luis que a veces hay que aceptar las consecuencias derivadas de las decisiones que se toman. Paralelamente, Mercedes le reconoce a Dámaso que no quiere enamorarse de él. Y después, él se encara con Victoria y le advierte de que no olvidará su afrenta y termina cogiéndola del cuello.

Eva le aconseja a Martín para que arregle sus problemas con Francisco y con Pepa y que no espere a que sea demasiado tarde. Mientras, Pepa le pide a Francisco que no se aleje de ella y que no quiere perderle nunca.

José Luis se enfrenta con Alejo para rogarle que cumpla de una vez con su pacto y obligue a Luisa a abandonar el Valle para siempre. Finalmente, Luisa decide marcharse junto a su hijo sin despedirse de nadie.