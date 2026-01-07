Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 8 de enero: la amenaza de Victoria a Dámaso y la verdad de Alejo

Tras desaparecer de la parrilla de La 1 esta semana por culpa de la retransmisión de la Cabalgata de Reyes y por el festivo del 6 de enero, 'Valle Salvaje' ha regresado este miércoles a la parrilla de tarde de la cadena con un nuevo episodio.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria no dudaba en decirle a Mercedes que la desprecia pero que el asunto no es que Dámaso sea peligroso para ella sino que lo es para todo el valle y la Casa Grande.

Mientras, Matilde insistía a Mercedes en que quizás fue don Eduardo (Dámaso) quien le revelara a la duquesa lo de su boda con Atanasio. Paralelamente, Dámaso le confesaba a Alejo que se hay llevado una gran decepción.

Asimismo, Matilde se confesaba con Martín porque no entiende qué pecado ha cometido para que la vida sea tan dura con ella. Y Victoria le dejaba claro a Matilde que si se casó con Gaspar es porque tenía su bendición y que si su marido murió ella ahora quedará muerta en vida.

Adriana y Rafael hablaban con José Luis para que sea benevolente con Alejo y permita que no cumpliera el pacto que alcanzaron sobre Luisa. Y Alejo le dejaba claro a la doncella que le dolió mucho que le dijera que no le quería y que no le bastaba con la disculpa.

Por último, Victoria volvía a abrir los ojos a Mercedes después de que ella investigue a Dámaso y le revelaba que a ella también le besó y que está jugando con ambas y que debían juntar sus fuerzas para acabar con Dámaso y sacarle del Valle.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves, 8 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 329 de 'Valle Salvaje' del lunes 2 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio le advierte a Matilde de que por respeto al duque tienen que evitar cualquier tipo de escándalo en el Valle y por tanto entrar en guerra con Victoria.

Asimismo, Atanasio no duda en dejarle claro a Martín que él y su hermana volverán a intentar casarse después de que Victoria echara al traste su anterior compromiso. Mientras, Victoria le recuerda a Martín que su obligación es estar al tanto de todo y contarle todo lo que sepa y que sino todos pagarán las consecuencias.

Alejo le anuncia a Luisa que firmó un acuerdo con José Luis para conseguir sacarla de prisión a cambio de que ella y su hijo Evaristo se marcharan lejos de Valle Salvaje y no continuaran con su relación. Tras ello, Luisa no duda en pedirle ayuda a su Pepa para ayudarle a preparar su viaje.

Por su parte, Adriana anima a Bárbara a que siga luchando por el amor de Leonardo pese a su futuro compromiso con Irene. Mientras, Luisa se despide de Adriana dejando claro que nunca la va a olvidar levantando las sospechas en su amiga sobre su posible marcha.

Victoria le advierte a Dámaso que está segura de que si Bernardo regresa no le va a hacer ninguna gracia saber lo de su relación con Mercedes y que con ello se está ganando la animadversión de dos duques. Y Mercedes se disculpa con Dámaso por haber dudado de él por culpa de Victoria.